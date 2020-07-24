Коронавирус в России: число заразившихся превысило 800 тысяч

Уже пять дней в России выявляют меньше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом, общее число с начала пандемии превысило 800 тысяч. Вакцина от Covid-19 станет общедоступной только в начале следующего года, сообщают СМИ. Но уже в августе минздрав обещает обеспечить ей врачей и других людей из групп риска. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Пятый день меньше 6 тысяч случаев

За последние сутки в России зарегистрировали еще 5 811 случаев Covid-19, умерли 154 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Число выявляемых случаев продолжает снижаться - накануне было 5 848 случаев, днем ранее - 5 862, во вторник - 5 940, в понедельник - 5 940. Таким образом, пятый день подряд в России фиксируют меньше 6 тысяч случаев. Это соответствуют уровню конца апреля.

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Общее число случаев с начала пандемии превысило 800 тысяч. По данным штаба, теперь в России зарегистрировано 800 849 заражений. Россия остается на четвертом месте по этому показателю. На первом месте находятся США, где количество заражений к пятнице превысило 4 млн. За весь период пандемии в России умерли 13 046 пациентов с коронавирусом.

Вакцина станет доступной только в 2021 году

Вакцина от коронавируса станет общедоступной только в начале следующего года, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в российском правительстве.

"Противовирусная вакцина, работа над которой сегодня активно ведется в РФ, станет доступной для всех без каких-либо ограничений только в январе-феврале 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Самая известная разработка - Национального исследовательского центра им. Гамалеи. Источник назвал ее наиболее перспективной. В настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины, разработанной центром, продолжается и находится на завершающем этапе, сообщал во вторник российский минздрав.

"По оптимистичному сценарию, эта вакцина будет зарегистрирована в начале августа, однако применяться она будет избирательно", - добавил собеседник Интерфакса.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что уже в августе может начаться вакцинация людей из групп риска от коронавируса - это "в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми". Первыми вакцину получат учителя, врачи, а также более полторы тысячи добровольцев, пояснил источник.

Коронавирус уничтожает сбережения россиян

Все сбережения в кризис, связанный с пандемией, потратили 8% россиян, пишет РБК со ссылкой на аналитический отчет ЦБ. Это данные опроса, проведенного в июле. Почти треть россиян - 32% - сообщили, что им приходилось тратить сбережения с момента наступления кризиса.

Еще 38% опрошенных говорят, что не имеют никаких сбережений. Таким образом, с учетом граждан, потративших все накопления за период пандемии, доля россиян без сбережений достигла 46%, делает вывод издание. Опрос был проведен по заказу ЦБ компанией "инФОМ", нем участвовали 1,5 тысячи россиян из 462 городов и более 280 сельских населенных пунктов в 82 регионах.

Во время апрельского опроса о наличии еще не потраченных накоплений говорили почти треть респондентов - 32%. За четыре месяца их доля сократилась до 28%.

"Примерно каждая пятая семья, тратившая сбережения (6% опрошенных), израсходовала их более чем наполовину, еще примерно столько же потратили от трети до половины", - говорится в обзоре.

Россия при этом вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями. Индекс потребительской уверенности во II квартале упал на 19%, пишут "Ведомости" со ссылкой на Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

"Хуже всего то, что наибольший пессимизм охватил самую производительную часть общества - людей в возрасте 30-49 лет, - сказал директор центра Георгий Остапкович. - Представители данной категории больше других пострадали от коронакризиса, часть из этих людей потеряла полностью или частично источники своих доходов".

Как миллиардеры разбогатели в пандемию

Среди богатейших российских бизнесменов есть те, кто разбогател за время пандемии почти вдвое - это Леонид Богуславский и Сулейман Керимов, пишет . Журнал составил список миллиардеров, чье состояние росло с середины марта самыми быстрыми темпами.

По состоянию на 20 июля 2020 года прирост совокупного богатства составил уже 70,73 млрд долларов, в абсолютных цифрах больше всего увеличили свои состояния лидеры рейтинга Forbes. Издание решило изучить, кто из миллиардеров разбогател больше других в относительном выражении.

По данным журнала, по приросту состояния стал инвестор Богуславский. "Все благодаря разработчику DataDog, продукты которого позволяют клиентам следить за работой используемых ими облачных хранилищ", - пишет Forbes.

На втором месте - семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которой принадлежит 78,6% крупнейшей в России золотодобывающей компании "Полюс", чьи акции растут. По оценке Forbes, состояние миллиардера и его родственников выросло с 10 млрд долларов до 18,6 млрд, что позволило ему войти в десятку лидеров рейтинга богатейших россиян.

Тройку лидеров замыкает сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, но его состояние выросло не из-за пандемии коронавируса, а на новостях о расставании компании со Сбербанком.

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