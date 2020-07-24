Госсекретарь США Помпео назвал Китай новой тиранией

Свободному миру следует первым изменить коммунистический Китай, считает Майкл Помпео. Госсекретарь США обвинил КНР в несправедливых торговых практиках и нарушениях прав человека.

Госсекретарь США Майкл Помпео обрушился с резкой критикой на Китай. "Свободный мир должен одержать победу над новой тиранией", - заявил он в президентской библиотеке имени Ричарда Никсона в калифорнийском городе Йорба-Линда в четверг, 23 июля. "Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай наверняка изменит нас", - подчеркнул глава Госдепартамента. Он призвал создать новый альянс демократических государств для противодействия Китаю, однако не уточнил, какие именно страны могут войти в объединение.

При этом Помпео не исключил привлечения России к подобному альянсу. Возможность для Вашингтона заручиться поддержкой Москвы в вопросе Коммунистической партии Китая (КПК) существует и проистекает из естественных отношений России и Китая, считает он. Если США и РФ будут сообща работать над рядом вопросов, включая "крупные стратегические вызовы", мир "может стать безопаснее", сказал госсекретарь США.

"Компартия Китая повторяет ошибки Советского Союза"

Помпео обвинил Китай в несправедливых торговых практиках, нарушениях прав человека и попытках внедрить китайских агентов влияния в американское общество. По его словам, КПК "повторяет некоторые из ошибок Советского Союза - портит отношения с потенциальными союзниками, подрывает доверие на родине и за границей, а также отрицает право собственности".

Политика США и других свободных государств "возродила терпящую бедствие экономику Китая", отметил госсекретарь США. Однако "Пекин лишь покусал кормящие его руки", добавил он. "Больше недопустимо игнорировать фундаментальные политические и идеологические различия между нашими странами", - резюмировал глава Госдепа.

Отношения двух стран в последние недели ухудшились. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 14 июля объявил о подписании закона о новых санкциях в адрес Китая в связи с его действиями в отношении Гонконга, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций Вашингтона для этого специального административного района КНР.

США потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне

Через несколько дней США предписали Пекину закрыть генконсульство КНР в техасском Хьюстоне в целях защиты американской интеллектуальной собственности и личной информации американце. Пекин обвинил Вашингтон в "беспрецедентной эскалации" ситуации и пригрозил ответными мерами.

Представитель МИД КНР на брифинге заявил об "односторонней политической провокации со стороны Соединенных Штатов" и нарушении Вашингтоном норм международного права и ключевых принципов международных отношений.

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