"Удовлетворить частично, взыскать 6 тыс. рублей госпошлины и 30,9 тыс. рублей за услуги нотариуса", - цитирует ТАСС слова судьи. Также суд обязал Google прекратить доступ к видеороликам, размещение которых на YouTube стало причиной для иска. Решение по делу пока не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.

Ontarget (ООО "Онтаргет") занимается разработкой тестов для оценки персонала и входит в Detech Group. По словам гендиректора и учредителя компании Светланы Симоненко, владельцы некоторых YouTube-каналов предлагают соискателям обмануть потенциальных работодателей и пройти тесты за них, в том числе размещая тесты Ontarget. В 2018 году компания уже подавала иск против видеохостинга, и тогда Мосгорсуд обязал Google удалить спорный контент. Однако в Ontarget считали, что этот контент не был удален, и отмечали, что блокировка конкретной страницы YouTube не приведет к желаемому результату, поскольку ролики заново загрузят на видеохостинг. Поэтому компания подала новый иск и потребовала компенсации в 10 млн рублей. Юристы признавали, что по закону повторное нарушение авторских прав грозит пожизненной блокировкой YouTube, но сомневались, что суд примет такое решение.

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Во время рассмотрения первого иска Ontarget представитель Google утверждал, что компания не может быть ответчиком, так как не выступает хостинг-провайдером YouTube, но суд опроверг этот довод, ссылаясь на данные Роскомнадзора и открытых источников. В 2019 году Google подала апелляцию на решение Мосгорсуда, указав, в частности, что роликов с тестами Ontarget на YouTube уже нет, но суд возразил, что это "не устраняет угрозу нарушения прав истца в будущем".

Перед началом нового судебного разбирательства в Google попросили перенести рассмотрение дела в арбитражный суд, однако в этом ходатайстве было отказано. В ходе судебного заседания представитель истца поддержал требования в полном объеме, а представитель ответчика их не признал. "Одна треть от всех пользователей интернета в мире являются пользователями сервиса YouTube, у которого 1 млрд просмотров в сутки по всему миру", - напомнил представитель Google, указав на нецелесообразность блокировки сервиса.

В процессе исследования доказательств выяснилось, что спорные ролики недоступны на YouTube, но представитель истца отметил, что еще утром 23 июля ролики можно было найти и просмотреть.

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