"F-15 провел сегодня вечером стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии примерно в 1 тыс. м от авиалайнера. Визуальный осмотр проводился для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф", - говорится в заявлении командования (цитата по Associated Press). Утверждается, что "профессиональный перехват" был произведен по международным стандартам.

Накануне американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут, в небе над Сирией. Изначально предполагалось, что истребитель принадлежал Израилю, но по словам пилота иранского лайнера, по радиосвязи летчик F-15 сказал, что он относится к ВС США. Из-за сближения самолет иранской авиакомпании резко снизил высоту, чтобы избежать столкновения. Это привело к тому, что несколько человек пострадали. Тегеран связался с генсеком ООН и послом Швейцарии, который представляет интересы США на иранской территории.

Телеканал IRIB опубликовал кадры, снятые пассажирами. На них истребитель некоторое время сопровождает авиалайнер, а затем снижается и улетает. Также видно, что из-за попытки экипажа самолета уйти от столкновения, некоторые пассажиры получили травмы. У одного из них разбита голова.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7