Кадыров объявил, что включил Помпео "во все чеченские санкции"

Глава Чечни Рамзан Кадыров, против которого ввел очередные санкции Вашингтон, объявил о зеркальном ответе на этот шаг. По словам Кадырова, он включил госсекретаря США Майкла Помпео в санкционный список Чечни.

"Товарища и господина Помпео я приглашал в гости. Вот теперь при всех говорю, что не имею на это право. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его (Помпео) во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", - заявил Рамзан Кадыров вечером в четверг на совещании в республике с участием членов правительства и руководителей различных ведомств. Видеозапись его выступления опубликовал ЧГТРК "Грозный".

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Кадыров добавил, что никогда не поехал бы в США, если бы и приглашали. Он также сказал, что находится в санкционных списках США, хотя "никаким судом ни в чем не обвинен", передает "Интерфакс". "Если бы даже я в чем-то и был виноват, при чем тут мои дочери, имеющие свои семьи, почему они должны отвечать за отца? (...) И в чем тут виновата моя жена, которая сидит дома и никуда не лезет, ни в какую политику?" - задался вопросом глава Чечни.

Кадыров отметил, что введение санкций означает, что его считают влиятельной фигурой международного уровня. "Мы наоборот должны гордиться. Значит нас знают. Нас в политике ставят на мировой уровень. В глобальных вопросах наше имя имеет значение", - сказал он.

Ранее Кадыров в ответ на внесение его в "черный список" Госдепа США пригласил госсекретаря США посетить республику, чтобы "поговорить". Глава Чечни говорил, что Вашингтон введением санкций хочет внести разлад в его семье, пишет "Коммерсант".

Также на совещании Кадыров сказал, что у него есть "достоверная информация" от Службы безопасности Украины (СБУ), что Помпео "заказал" убийство афроамериканца Джорджа Флойда, чтобы президент США Дональд Трамп проиграл на президентских выборах.

20 июля Государственный департамент США внес Кадырова в "черный список", обвинив в нарушениях прав человека. Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.

В заявлении Госдепартамента США, распространенном от имени госсекретаря Майкла Помпео, в частности, говорится, что ведомство "располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства".

Напомним также, что фактически въезд в США Рамзану Кадырову запретили еще в 2017 году. Тогда это решение принял Минфин, так как главу Чечни внесли в "список Магнитского" за нарушение прав человека.

На введение 20 июля новых санкций Кадыров отреагировал в стиле милитаристского мема "Не смешите мои "Искандеры". Он опубликовал фотографию, на которой снят в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках. "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал глава Чечни.

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