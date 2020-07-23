Историку Дмитриеву дали "мягкий" срок, но признали виновным

Карельский историк Юрий Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери и осужден на 3,5 года колонии строгого режима. Это наказание намного ниже того, что просила прокуратура и, как объяснил адвокат, с учетом времени, проведенного в СИЗО, Дмитриев сможет выйти на свободу уже в конце осени.

На вопрос, как отреагировал подсудимый на приговор, его адвокат, Виктор Ануфриев, заметил: "Если бы Юрий Алексеевич был дамой, то тогда на его лице можно было бы что-то прочитать. Если бы вы пережили столько, сколько пережил он, то, думаю, вы бы тоже ничего не показали". Защита Дмитриева пока не решила, подавать ли апелляцию на приговор.

Сторонники Дмитриева, собравшиеся у Петрозаводского городского суда, встретили слова адвоката аплодисментами. На оглашение приговора в зал суда публику и журналистов не пустили, объяснив это эпидемией коронавируса.

Это второе дело по обвинениям сексуального характера против Дмитриева. В апреле 2018 года суд оправдал его по обвинениям в изготовлении детской порнографии. Вскоре это решение было отменено и дело о снимках дочери Дмитриева стало частью нового процесса.

Отец утверждал, что фотографировал дочь для фиксации ее физического развития, опасаясь претензий органов опеки. Из ста с лишним снимков, найденных в компьютере Дмитриева, следствие указало на порнографический характер всего девяти, однако экспертизы, проведенные в ходе первого процесса, опровергли это предположение. Новых экспертиз по этим эпизодам не назначали.

В итоге суд оправдал Дмитриева по трем эпизодам первого дела - о развратных действиях, незаконном хранении оружия и изготовлении детского порно.

Виновным его признали по статье, появившейся во втором деле, о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет. При этом минимальное наказание по этой статье, согласно Уголовному кодексу, составляет 12 лет лишения свободы.

Относительно мягкое наказание

Сравнительно мягкое наказание Дмитриеву можно сравнить с приговорами в других резонансных делах. Режиссера Кирилла Серебреникова признали виновным в мошенничестве, но не назначили тюремного наказания. Журналист Светлана Прокопьева получила только большой штраф вместо шести лет, о которых просила прокуратура.

Петербургский адвокат Михаил Уткин, ранее занимавший пост заместителя главы управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области, сказал Би-би-си, что если Дмитриева осудили по части 4 статьи 132 УК РФ, то снижение срока до 3,5 лет "является беспрецедентным".

"В моей 23-летней прокурорско-следственной и пятилетней адвокатской практике такого не было никогда, а я расследовал такие дела, направлял их в суд как прокурор, а также осуществлял защиту обвиняемых по той же статье", - сказал Уткин.

"Оправдательные приговоры всегда старались не выносить, и такое снижение сроков обычно применялось по другим статьям, если дело совсем "гнилое", - сказал собеседник Би-би-си. - Сейчас эта практика сохраняется в субъектах федерации, но в Санкт-Петербурге и Москве все же стараются ее не применять - предпочитают вернуть дело на доследование и там его похоронить или все же найти вариант для вынесения более ясного обвинительного или оправдательного приговора".

Коллега и близкий друг Дмитриева - петербургский историк Анатолий Разумов называет весь процесс "надуманным": "Это настолько облыжное обвинение против настолько сильного человека, надуманное дело и надуманный процесс - это определение Совета по правам человека. И может быть, наконец, хотя бы это дело или ряд дел, в котором будет это дело, заставят наше недоправосудие сдвигаться обратно к тому правосудию, которое когда-то было переломано советским периодом. Может быть, сразу это не сломается, но должно уходить. Мы должны вернуться к правосудию", - сказал он Би-би-си.

"Мне не хотелось бы, чтобы частью тенденции становилась бы радость за неогромные или условные сроки, - считает Мария Алехина, активист и член коллектива Pussy Riot. - Мы видим, как уже пожилого человека, который посвятил всю свою жизнь памяти жертв политических репрессий, закатывают под каток таких же политических репрессий. Это лучше, чем смерть, потому что запрос прокуратуры - это смертный приговор. И то, что в ближайшее время он выйдет на свободу, это хорошая новость. Но он невиновен".

Родительская забота или разврат?

Все два года, пока шло разбирательство, закрытое из-за несовершеннолетнего возраста потерпевшей, было неизвестно, какие именно новые обвинения предъявили Юрию Дмитриеву. Но на прошлой неделе "Новая газета", чей корреспондент сумел ознакомиться с материалами дела, сообщила, что в вину подсудимому вменялись несколько прикосновений к промежности девочки.

Мотив этих действий следствием так и не был определен. Сам же Дмитриев, как утверждают материалы, исследованные журналистом "Новой газеты", на суде заявлял, что приемная дочь страдала недержанием мочи (материалы дела фиксируют этот факт) и несколько раз, почувствовав, что ребенок описался, он проверял это, ощупывая трусы у дочери.

"Какую-то порнографию здесь увидеть может только человек, который не поменял ни одного подгузника", - цитирует заявление Дмитриева на процессе "Новая".

Обвинение просило осудить Дмитриева на 15 лет колонии строгого режима.

Те, кто поддерживает Дмитриева, убеждены, что обвинения против него сфабрикованы, а реальная причина преследований - неудобная для властей деятельность историка и его высказывания о преступлениях времен Большого Террора в сталинские годы.

Память о тысячах имен

На протяжении двадцати с лишним лет Юрий Дмитриев занимался составлением мемориальных списков репрессированных в Карелии и поисковыми работами в местах предполагаемых расстрелов заключенных сталинских лагерей.

Самое масштабное из таких захоронений находится в сосновом бору в местечке Сандармох, неподалеку от города Медвежьегорска. В августе 1997 года, основываясь на документах, найденных в архивах петербургскими историками, Дмитриев разыскал это место. Расстрелы в Сандармохе проходили два года - с 1937-го по 1939-й. Документально подтверждено, что в 236 могилах находятся тела 6241 заключенного.

Очередную книгу об этом расстрельном полигоне - "Место памяти Сандармох" - Дмитриев закончил, уже находясь в СИЗО. Второе издание книги было представлено его соратниками в Петрозаводске в конце января этого года.

Сторонники историка подчеркивают, что его исследования, публичные выступления и привлечение международного внимания к расстрельному полигону становились все более неприятными для карельского истеблишмента, по мере того как российские власти меняли акценты в оценках преступлений сталинского режима.

С 2016-го года республиканские чиновники не появлялись на ежегодном дне памяти в Сандармохе - 5 августа, в день, когда был подписан приказ о расстреле "соловецкого этапа", которым доставили в Карелию 1111 человек.

"Именно то, что Сандармох стал столь известным, что там происходили церемонии и туда приезжало столько людей, и стало одной из главных причин преследования Дмитриева, - считает председатель общества "Мемориал" Ян Рачинский. - В первую очередь потому, что эта известность стала международной. Наши власти стремятся историю репрессий считать нашим, внутренним делом и никого больше не касается. На самом деле это касается всего мира, это преступления против человечности".

"Финская гипотеза" не умирает

Примечательно, что через день после презентации очередной книги Дмитриева о Сандармохе в Петрозаводске вниманию публики был представлен другой исторический труд. Издание "Загадки Сандармоха" написано петрозаводским историком Сергеем Веригиным при поддержке журналиста Армаса Машина.

Книга была издана скандально известным финским активистом Иоханном Бекманом и представляет собой очередной шаг в развитии гипотезы Веригина и еще одного историка, Юрия Килина, о том, что в Сандармохе могут быть похоронены советские военнопленные, которые во время войны содержались в финских лагерях неподалеку от Медвежъегорска.

Веригин и Килин, не опровергая факты сталинских казней в Сандармохе, предполагают, что позже там же могли расстреливать военнопленных финны. Документальных свидетельств этой гипотезы Веригин пока не представил, цитируемые им протоколы допросов советской контрразведки говорят о тяжелых условиях в финских концлагерях и указывают на то, что какие-то из заключенных там красноармейцев могли быть расстреляны. Но где именно и когда именно - неизвестно.

Би-би-си попросила историка Веригина о комментарии, но ответа не получила.

Изучившая книгу Веригина и Машина историк Ирина Такала считает, что издание не может претендовать на то, чтобы называться историческим исследованием, так как практически не обладает справочным аппаратом. До того утверждения Веригина и Килина разбирала в публикации "Переписать Сандармох" журналист Анна Яровая, также прийдя к выводу, что каких-либо доказательств того, что финны могли расстреливать кого-то в Сандармохе, нет.

РВИО ищет своих

Тем не менее, пытаясь подтвердить эту гипотезу, Российское военно-историческое общество, работающее в основном над популяризацией знаний о советских подвигах во Второй мировой войне, провело уже два раунда раскопок в Сандармохе.

Первая экспедиция для поисков в коллективных могилах останков солдат состоялась летом 2018 года, вторая - летом 2019-го. Несмотря на то, что фрагменты одежды и гильзы, извлеченные в первых раскопках, исследовал Следственный комитет, Сергей Веригин признает, что существенных доказательств к его гипотезе эти изыскания не прибавили. Оценки раскопок прошлого года пока не опубликованы.

Историки обращали внимание на то, что эти работы велись с нарушением законов, которые строго оговаривают какие-либо работы в местах, признанных объектами культурного наследия. Отмечалось, что у поисковых команд не было так называемых "открытых листов", которые должны пройти историческую экспертизу.

Но попытки остановить эти исследования были безуспешны. На прошлой неделе Мосгорсуд, а затем кассационная инстанция отклонили жалобу депутата карельского Заксобрания и члена федерального совета партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой на бездействие карельской и федеральной прокуратур в оценке раскопок РВИО.

"Я неоднократно обращалась в прокуратуру Карелии, Генеральную прокуратуру РФ. Каждый раз генеральная прокуратура переадресовывала это в республиканскую, а та - в комитет по охране культурного наследия. Все это подтверждает, что нет никакого доказательства законности этих работ и бездействие надзорных органов показывает этот преступный замысел".

Карельские власти, между тем, предложили изменить статус массового захоронения в Сандармохе, понизив его до "памятного места". Это бы сделало исторические изыскания там еще более оперативными. Минкульт отказал властям в Петрозаводске. "Но вы видите, что и независимо от статуса они делают все, что считают нужным", - говорит Слабунова.

"Естественно, что они будут продолжать делать свое дело, а Юрий Дмитриев на свободе будет конечно гораздо большей помехой им в осуществлении этих планов, он для них является одним из самых главных препятствий, тем более, что они понимают, что у него общественная поддержка широчайшая и эта поддержка будет серьезной помощью в его деле", - считает политик.

Протест рядового Лялина

Москвич Максим Лялин был одним из тех, кто приехал к зданию Петрозаводского суда в среду. В четверг он поедет в Сандармох с небольшим черным чемоданом на колесиках. В чемодане - 12 табличек с именами людей, расстреляных в годы сталинского террора. Лялин - менеджер по продажам в большой компании, которая производит безалкогольные напитки. Он говорит, что это - его личный проект. И личный протест.

"Меня подтолкнуло желание что-то сделать. Это протест и против сфабрикованного дела Дмитриева, и против раскопок РВИО в Сандармохе. РВИО и Веригин и Килин, которые являеются авторами этой гипотезы, они не предъявляют никаких имен. На прямой вопрос - кто эти люди? - ответа нет. А тут - четкий список".

Два года Лялин собирает предложения по увековечиванию имен кого-то из расстрелянных, сверяет по мемориальным ведомостям и, удостоверившись, что такого мемориального знака на соснах Сандармоха еще нет, собирает деньги на изготовление очередной металлокерамической таблички. Иногда просьба сделать знак поступает от родственников, соседей или односельчан.

В черном чемодане в Сандармох среди прочих едут портреты с именами и датами смерти Анны Брилиантовой и Камиллы Крушельницкой. Обе были арестованы в Москве по делу "монархической организации католиков". Крушельницкая, член католической общины при храме св. Людовика, и Бриллиантова, ходившая на собрания этой общины, были арестованы в 1933-м. Обе были отправлены в концлагерь на Соловки. 45-летняя Крушельницкая была расстреляна в Сандармохе 27 октября 1937-го, Бриллиантова, которой было 28 лет - неделей позже, 3 ноября.

Деньги на еще одну табличку - в память о Владимире Голубцове - собрали члены православной общины села Вилегодское, в Архангельской области. Голубцов был последним священником в местной церкви, в 20-х годах был арестован и тоже закончил свою жизнь на краю одной из расстрельных ям Сандармоха. Изображение, объясняет Максим Лялин, искали долго - нашли фотографию с венчального портрета.

Лялин не думает, что даже с отсутствием Юрия Дмитриева память об этих казнях как-то угаснет. "Наше государство является главным подвижником этих дел, - иронично замечает активист. - Парадоксально, но дело Дмитриева вывело историю Сандармоха на федеральный уровень. Если до 2017-го года я ничего не знал об этом, хотя и интересовался этими вопросами, то теперь все называют: "Бутово, Коммунарка и следующий - Сандармох".

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