Заложники, захваченные в украинском Луцке, освобождены

Заложники, находившиеся в захваченном в украинском Луцке автобусе, освобождены. Удерживавший их мужчина сдался, никто из заложников не пострадал, заявили в СБУ.

Об освобождении заложников в "Твиттере" сообщил глава МВД Арсен Аваков. На пресс-конференции после освобождения он заявил, что захвативший заложников "вышел из машины после того, как договорился с нами".

Удерживавший заложников мужчина сдался и задержан, подтвердили в СБУ.

На брифинге после освобождения заложников глава МВД Арсен Аваков заявил, что у преступника были сообщники. Один из них задержан в Харькове, добавил он. При задержании у предполагаемого сообщника было изъято огнестрельное оружие и взрывчатка.

"Это такой себе криминальный мир, который долго-долго сидел в тюрьме, который нарисовал свое понятие справедливости и свое понятие ценности человеческой жизни", - заявил глава МВД.

Что произошло?

Вооруженный человек во вторник утром захватил рейсовый автобус в Луцке на западе Украины. Он утверждал, что у него есть взрывчатка и оружие, и требовал общения с журналистами. В автобусе находились 13 человек.

Это было первое в современной истории Украины столь масштабное нападение преступника-одиночки на мирных граждан, и произошло оно на относительно спокойном западе, в 1000 километрах от восточного фронта, где украинская армия воюет с сепаратистами, поддержку которых отрицает Россия.

Захвативший заложников был ранее дважды судим. Известно, что полиции он представился Максимом Плохим. Чуть позже замглавы МВД Антон Геращенко сказал, что захватившего автобус зовут Максим Кривош.

Полицейские перекрыли территорию Театральной площади Луцка, на которой находится автобус, и ввели в городе план "заложник". Со злоумышленником они общались по телефону.

Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала жителям Луцка оставаться дома. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Периодически в районе оцепления были слышны выстрелы.

Мужчина заявил, что автобус заминирован. Кроме того он заявил, что спрятал еще одно взрывное устройство в другом месте, однако это по словам главы МВД Авакова было неправдой.

В своем "Твиттере", как сообщает украинское информационное агентство "Конкурент", еще утром он поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - самый главный террорист".

Кривош потребовал, чтобы госчиновники, депутаты и представители церкви записали и выложили в YouTube признания в том, что они - террористы в законе. Twitter и YouTube позднее удалили аккаунты Кривоша.

Злоумышленник брал телефоны у пассажиров, звонил их родственникам и требовал, чтобы те связывались с как можно большим числом журналистов и рассылали им скриншоты с его условиями.

Кроме того, он позвонил украинскому журналисту Юрию Бутусову, главному редактору одного из самых популярных интернет-изданий Украины "Цензор-нет", и сказал, что хочет, чтобы к нему приехали как можно больше журналистов. Бутусов сам вызвался приехать, "если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе".

Обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский около девяти часов по местному времени выложил на своей странице в "Фейсбуке" видеообращение. В комментариях он выложил скриншоты с требованиями Кривоша.

Среди них оказалось требование, чтобы он зачитал следующий текст: "фильм "Земляне", 2005-го года". Этот текст и произнес Зеленский, выполнив требование Кривоша. Он сказал: "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем".

Примерно в это же время, глава МВД Арсен Аваков сообщил об освобождении трех заложников. "Коваль забрал трех заложников", - написал он. Первый заместитель главы полиции Евгений Коваль до этого передал заложникам воду.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее сказала корреспонденту Украинской службы Би-би-си, что Зеленский лично поговорил с мужчиной.

"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, называющим себя Максимом "Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе", - сказала она.

Меньше чем через час глава МВД Арсен Аваков сообщил об освобождении заложников. Ролик Зеленского исчез с его страницы, а в "Твиттере" появилось поздравление.

Что известно о злоумышленнике?

Как сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, подозреваемого зовут Максим Кривош, он гражданин Украины, ему 44 года. Родился в России, в Оренбургской области.

Был дважды осужден за мошенничество, бандитизм, вымогательство, незаконное ношение оружия. Отсидел около 10 лет.

По словам активистки защиты животных из украинского города Ровно, Кривош последние пять лет занимался волонтерством и защищал животных.

"Он в Дубно защищал животных, лечил, так там его все знают, и власть знает, и ветеринары. Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный. Он остановил массовую травлю и добился принятия программы стерилизации", - говорит зоозащитница Алла Лосик.

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