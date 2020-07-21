Луцким террористом оказался уроженец России, отсидевший 10 лет за тяжкие преступления

МВД Украины установило личность вооруженного мужчины, захватившего в городе Луцке Волынской области автобус с пассажирами. Им оказался гражданин Украины, уроженец поселка Гай Оренбургской области РФ Максим Кривош 1975 года рождения, сообщил в Facebook замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко.

Кривош ранее был дважды судим и отбыл наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений: разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ, мошенничество с финансовыми ресурсами, бандитизм, вымогательство, незаконное обращение с оружием. Первый срок Кривош получил в 1994 году, в возрасте 19 лет, второй - в 2005-м. По данным СМИ, он также проходил принудительное лечение в психиатрической лечебнице.

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Сам Кривош представился Максимом Плохим. Он публиковал невнятные требования в соцетях, которые сводятся к недовольству системой, пишет портал 112.ua . Мужчина требовал от первых лиц Украины записать видео с признанием, что они "террористы в законе", а от президента Владимира Зеленского - обязать всех посмотреть фильм "Земляне".

Злоумышленник удерживает заложников уже несколько часов, он сам позвонил в полицию. Среди пассажиров автобуса есть беременные и дети. Точное число людей в автобусе неизвестно. МВД сообщало примерно о 20, СБУ - около 10. Кривош вооружен, очевидцы слышали выстрелы. У автобуса прострелены стекла. По данным издания "Волынские новости", Кривош произвел два выстрела в сторону правоохранителей и выбросил из окна автобуса гранату, но она не взорвалась.

Террорист утверждает, что у него есть еще одна взрывчатка, которая заложена в другом месте и может быть приведена в действие дистанционно. Он также пригрозил взорвать автобус в случае штурма. МВД сообщило в Telegram, что в полицию поступила информация о взрывном устройстве на площади перед станцией метро "Минская" в Киеве. Прибывшие взрывотехники обнаружили возле одного из киосков подозрительную коробку и для безопасности обезвредили ее на месте. Остатки отправлены на экспертизу.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". "Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - написал он. Связан ли этот инцидент с происходящим в Луцке, неизвестно.

Редактор сайта Цензор.Нет Юрий Бутусов сообщил, что Кривош звонил ему, требуя, чтобы на место приехали журналисты и распространили его требования. "Люди в автобусе, с телефонов которых он звонит, воспринимают его угрозы вполне серьезно. Он ставит задачи заложникам связаться со СМИ, родственники находят контакты и передают ему трубку", - рассказал Бутусов. Журналист отметил, что готов приехать на место происшествия и обменять себя на женщин и детей в автобусе. Кривош, по словам Бутусова, заподозрил в нем сотрудника полиции и бросил трубку.

Центр журналистских расследований "Сила правды" пишет в Facebook, что в 2014 году Кривош опубликовал под псевдонимом книгу "Философия преступника. Апология свободы. Антисистема", в которой содержатся реальные факты из жизни автора. В частности, он пишет, что рос в интеллигентной семье, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". В 11 классе его задержали на рынке с дробовиком, но благодаря связям отца дело закрыли.

Зеленский взял ситуацию в Луцке на личный контроль. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников. В центр города стянуты бронетехника и силы спецназа. В город прибыл глава МВД Арсен Аваков, чтобы лично координировать действия силовиков. По данным издания "Волынь", в помещение полиции, Аваков проводит совещание по поводу переговоров террористом, стреляли. На втором этаже пробито окно. Здание находится неподалеку Театральной площади, где стоит захваченный террористом автобус.

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