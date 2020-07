Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие поправки, предусматривающей введение санкций в отношении участников, которые помогут завершить строительство газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Трансляция заседания велась в понедельник, 20 июля, на сайте нижней палаты американского парламента.

Поправка предусмотрена к законопроекту об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начинается в США с 1 октября. - Ред.). Она была одобрена единогласно.

"Россия пытается развивать газопровод "Северный поток - 2", чтобы установить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их энергопоставками. Мы должны остановить стратегию враждебного влияния Путина", - написал в Twitter представитель Арканзаса в нижней палате Конгресса республиканец Стив Вомак после голосования.

Russia is trying to develop the Nord Stream 2 pipeline to exert undue control on our European allies and their energy supplies. I’m pleased that an #NDAA amendment to sanction companies involved in its construction just passed. We must stop Putin’s hostile influence strategy.