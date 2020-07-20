Путин выбрал врио губернатора Хабаровского края. Это Михаил Дегтярев из ЛДПР

Президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Временно исполнять обязанности главы региона он назначил Михаила Дегтярева, который, как и Фургал, состоит в партии ЛДПР и участвовал в выборах мэра Москвы.

Президент и депутат Госдумы Дегтярев провели встречу. Путин предложил Дегтяреву пост врио главы края, Дегтярев согласился, передает Интерфакс. Президент подписал указ об отставке Фургала.

Фургал, избранный губернатором в 2018 году, был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. Ему предъявили обвинение в организации двух убийств и покушении и арестовали на два месяца.

По версии следствия, в 2004-2005 годах Фургал организовал убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на предпринимателя Александра Смольского. Все они были связаны с торговлей металлом - этим активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере.

Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей невиновности.

С 11 июля в Хабаровском крае продолжаются акции в поддержку Фургала. Их участники требуют освободить политика из московского СИЗО и провести справедливое разбирательство в регионе.

В субботу, несмотря на 30-градусную жару, в Хабаровске прошла самая массовая акция в поддержку Фургала. По разным оценкам, в ней приняли участие от 10 тысяч (данные мэрии города) до 85 тысяч (данные региональных СМИ) человек.

Кто мог заменить Фургала



Ранее партия ЛДПР, в которой состоит Фургал, сообщала, что ее лидер Владимир Жириновский предложил на пост врио губернатора Хабаровского края трех кандидатов от своей партии - председателя думского комитета по физической культуре Дегтярева, главу комитета по экономической политике Сергея Жигарева и депутата от Приморского края Андрея Андрейченко.

"Мне сказали, что в понедельник президент подпишет указ. Осталось подождать два дня, и где-то в понедельник днем мы все узнаем имя нового исполняющего обязанности губернатора. Нам обещали, что это якобы будет представитель ЛДПР, другие вроде пока не рассматриваются", - говорил Жириновский в субботу в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Задержание Фургало вызвало резкую реакцию лидера ЛДПР. 9 июля он пригрозил с думской трибуны, что фракция его партии может сложить полномочия в знак протеста.

"Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране, - возмущался Жириновский. - Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к [СИЗО] "Лефортово", и стоять там пока не освободят Фургала, можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности - Смоленск, Владимир, выйти из состава ЦИК, Счетной палаты".

Позже ЛДПР смягчила риторику, а ее лидер заявлял в своем телеграмм-канале, что партия не имеет отношения к акциям протеста в Хабаровске. В интервью телеканалу RTVI Жириновский говорил, что врио губернатора края должен стать представитель ЛДПР.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники называла в числе возможных претендентов на пост врио того же Дегтярева, а также председателя совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт", бывшего сотрудника ФСБ Константина Басюка, заместителя полпреда президента в ДФО Григория Куранова; заместителя Фургала Юрия Золочевского и бывшего замглавы правительства региона Андрея Базилевского.

Источник газеты "Ведомости", близкий к администрации президента, отмечал, что на замену Фургалу есть две основные кандидатуры. Их фамилии он не назвал, но отметил, что это не москвичи, но и не люди из Хабаровска.

"Вообще, следовало бы еще потянуть время с назначением. Желательно, чтобы президент отправил Фургала в отставку не в связи с утратой доверия: учитывая протесты, это может быть не очень хорошо воспринято населением. Поэтому желательно его отставлять с какой-то другой формулировкой, а лучше было бы, если бы Фургал сам написал заявление", - говорил собеседник издания.

Кто такой Дегтярев



39-летний Дегтярев с декабря 2011 года был депутатом Госдумы, VI и VII созывов. СМИ, называя его вероятным кандидатом на пост врио хабаровского губернатора, обращали внимание на то, что с 2009 года Дегтярев состоит в кадровом резерве президента.

В Госдуме этого созыва он возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Дегтярев дважды - в 2013-м и 2018 году - принимал участие в выборах мэра Москвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!