В Беларуси будет создана IT-платформа против фальсификаций на выборах

Более 200 человек из разных стран работают над созданием IT-платформы для борьбы с фальсификациями при подсчете голосов на выборах президента, заявила Вероника Цепкало.

В Беларуси будет создана IT-платформа для предотвращения фальсификаций на выборах президента. Об этом объявила жена экс-претендента на пост глав государства Вероника Цепкало Вероника в ходе агитационного митинга в поддержку Светланы Тихановской, прошедшего в Дзержинске в воскресенье, 19 июля.

По словам Вероники Цепкало, которые приводит агенство "Интерфакс-Беларусь", в IT-проекте принимают участие более 200 белорусских граждан, проживающих в разных странах, в том числе в Беларуси, Украины, Чехии и Германии. Платформа должна помочь альтернативным кандидатам "минимизировать фальсификации" при подсчете голосов, пояснила Цепкало.

Избирательная кампания в Беларуси

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Кандидатами зарегистрированы пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Экс-банкиру Виктору Бабарико отказали в регистрации, объяснив отказ несоответствиями в декларации о доходах и его имуществе, а также участием иностранной организации в его избирательной кампании. Первому директору белорусского Парка высоких технологий Валерию Цепкало Центризбирком указал на отсутствие 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение, а также на несоответствие декларации о доходах жены Цепкало фактическим сведениям. Штаб Тихановской объединился с командами Бабарико и Цепкало, которые представляют Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

14 июля в Минске прошла массовая акция протеста против отказа ЦИК зарегистрировать Бабарико и Цепкало, были задержаны свыше 250 человек. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье о действиях, "грубо нарушающих общественный порядок".

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