Тихановская потребовала освободить всех политзаключенных в Беларуси

Светлана Тихановская, допущенная к участию в выборах президента Беларуси, настаивает на освобождении "всех политзаключенных и экономических заключенных".

В Беларуси следует незамедлительно освободить всех политзаключенных. C таким заявлением в воскресенье, 19 июля, выступила на пресс-конференции в рамках агитационного пикета в Минске кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая на этой неделе была зарегистрирована для участия в выборах 9 августа. Штаб Тихановской ранее объединился с командами оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым Центральная избирательная комиссия страны отказала в регистрации. Это - первый пикет оппозиционной кандидатки в столице после объединения.

"Необходимо освободить всех политзаключенных и экономических заключенных", - заявила она.

Перед сценой под открытым небом возле площади Бангалор в Советском районе Минска собралось множество сторонников Тихановской. Как передает корреспондент DW, к моменту выступления их насчитывалось порядка 2300.

В Минске начался митинг Светланы Тихановской, которая допущена к участию в выборах президента Беларуси. На акцию пришли несколько тысяч человек. Фото нашего корреспондента из Минска pic.twitter.com/1e0qN9cPLt — DW на русском (@dw_russian) July 19, 2020

По данным волонтеров правозащитного центра "Весна", на 17.40 по местному времени (совпадает с мск) число участников акции превысило 7000. Некоторые из собравшихся были в масках, присутствующие держали в руках флаги Беларуси. На белый экран за сценой выводились лозунги избирательного штаба кандидата от оппозиции. Едва ли не впервые на этой площадке митинг и заявления выступающих сопровождаются сурдопереводом.

Вскоре после начала акции возникли проблемы со связью, трансляция, которую вели некоторые СМИ, прервалась.

Избирательная кампания в Беларуси

Кандидатами на выборах президента Беларуси официально зарегистрированы пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Экс-банкиру Виктору Бабарико отказали в регистрации, объяснив отказ несоответствиями в декларации о доходах и его имуществе, а также участием иностранной организации в его избирательной кампании. Первому директору белорусского Парка высоких технологий Валерию Цепкало Центризбирком указал на отсутствие 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение, а также на несоответствие декларации о доходах жены Цепкало фактическим сведениям.

14 июля в Минске прошла массовая акция протеста против отказа ЦИК зарегистрировать Бабарико и Цепкало, были задержаны свыше 250 человек. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". На следующий день несколько тысяч человек пришли к ЦИК, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало.

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