Американские эксперты: РФ может использовать экспорт зерна в политических целях

Россия может в результате глобального потепления расширить выращивание зерна, а затем использовать свою доминирующее положение на рынке зернового экспорта, пишет журнал The National Interest.

Россия может использовать экспорт зерна как инструмент для достижения политических целей, пишет американский журнал The National Interest. В статье, опубликованной на его сайте 18 июля, отмечается, что РФ - крупнейший в мире экспортер зерна, и, согласно прогнозам, к 2028 году ее доля на мировом рынке зернового экспорта может достичь 20%. При этом изменение климата может сделать из страны "еще более крупного зернового гиганта", говорится далее.

Несколько недель назад в Сибири температура воздуха достигла рекордной отметки, превысив 37 градусов Цельсия, отмечает The National Interest. Журналисты указывают, что правительство РФ планирует извлекать пользу из последствий глобального потепления, в частности, согласно прогнозам, оно может позволить расширить территорию для выращивания зерна в зоне умеренных широт до 4,3 млн квадратных км. Это может привести к тому, что зерно станет "потенциальным оружием" Кремля "при ведении гибридный войн", пишет далее издание.

Квоты РФ на экспорт зерна опасны для других стран

Россия может не только сокращать экспорт зерна в кризисные времена, но и использовать его для политического давления, полагают журналисты. Они отмечают, что ситуация с коронавирусом показала, как рискованно полагаться на российский экспорт зерна. Вопреки предостережениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО), Россия ввела квоты на экспорт таких злаков, как пшеница, ячмень и кукуруза. Это побуждает другие страны, у которых и без того много проблем из-за пандемии, беспокоиться еще и о запасах этой продукции, указывает журнал, поясняя, что это касается трех основных импортеров российского зерна: Турции, Египта и Бангладеша.

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