Саммит ЕС продлен в надежде на компромисс

Странам Евросоюза пока не удалось договориться о пакете помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам. Переговоры перенесены на третий день саммита, которого не было в первоначальных планах.

Проходящий в Брюсселе саммит Евросоюза будет продлен на третий, внеплановый день из-за неустраненных разногласий по поводу пакета помощи по восстановлению экономики пострадавших от коронавируса стран. Об этом вечером в субботу, 18 июля, сообщил официальный представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля. Изначально рассчитанный на два дня саммит должен был закончиться 18 июля.

Разногласия вызвала, в частности, сумма безвозвратной помощи государствам ЕС, сильнее других пострадавшим от коронавируса. Планам Брюсселя выделить 500 млрд евро из пакета в объеме 750 млрд на основе безвозмездной субсидии противостояли главным образом Австрия и Нидерланды. В субботу Шарль Мишель предложил компромиссный вариант, сократив пакет безвозмездной помощи до 450 млрд евро. Однако даже этот вариант не вызвал всеобщего одобрения.

Венгрия и Польша сопротивляются попыткам увязать выплаты с соблюдением стандартов правового государства. Кроме того представители Нидерландов и Австрии предлагали увязать предоставление помощи с проведением в пострадавших странах реформ, с чем не были согласны Италия и Испания.

Ранее Шарль Мишель отмечал, что объем бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы составит 1,074 трлн евро. Это на 13 млрд евро меньше, чем глава Евросовета предлагал до провального бюджетного саммита ЕС в феврале. Еврокомиссия в своем предложении, сделанном в конце мая, предусматривала объем бюджета в 1,1 трлн евро.

Чтобы преодолеть сопротивление стран-доноров, Мишель предлагает предоставить единовременные скидки на взносы в бюджет ЕС таким государствам, как Германия, Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция. При этом никаких конкретных цифр глава Евросовета не назвал.

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