Израиль вводит ужесточенные антикоронавирусные меры по выходным

Ради борьбы с вирусом SARS-CoV-2 в Израиле по выходным будут закрыты большинство магазинов, рынки и музеи. После майского ослабления жестких ограничений в стране отмечен всплеск новых заражений.

Правительство Израиля в ночь на пятницу, 17 июля, согласовало ужесточение мер, нацеленных на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Нововведения будут действовать по выходным и предполагают закрытие магазинов (за исключением продовольственных и аптек), торговых центров, рынков под открытым небом, парикмахерских, книжных лавок и музеев. Кроме того, рестораны смогут работать только на доставку блюд, а с 24 июля будет закрыт доступ на пляжи. Власти также согласовали запрет собираться группами более 20 человек на свежем воздухе и более 10 - в помещениях. При этом ограничений на передвижение не будет.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в преддверии заседания заявил, что предпримет все возможное с целью избежать всеобщего локдауна. Он признал, что у властей "немного возможностей" для маневра. Согласованные правительством меры требуют одобрения парламента.

В Израиле вирус выявлен у 46 059 человек, 384 больных с COVID-19 скончались, 20 370 выздоровели, следует из данных министерства здравоохранения. Власти страны в середине марта ввели жесткие ограничительные меры, чтобы пресечь распространение инфекции. В частности, поездки на работу были разрешены лишь занятым в критически важных отраслях. По официальным данным, уровень безработицы в апреле подскочил до 27 процентов, сейчас он составляет около 21 процента.

Ограничения были ослаблены в конце мая. Однако после всплеска новых заражений власти распорядились временно закрыть ряд заведений, включая спортивные комплексы, ночные клубы и бары.

В последние дни в стране проходят акции протеста. Среди прочего, демонстранты ставят под сомнение эффективность усилий кабинета министров по противодействию пандемии в условиях роста числа инфицированных.

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