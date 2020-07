Перед королевским дворцом в Мадриде в четверг, 16 июля, прошла траурная церемония, в ходе которой собравшиеся почтили память более чем 28 400 скончавшихся от COVID-19. В мероприятии приняли участие король Филипп VI, члены монаршей семьи, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и другие представители политического руководства ЕС. Всего присутствовало около 400 гостей, все они были в масках, при этом пластиковые стулья на площади расставили с соблюдением социальной дистанции.

Филипп VI особо отметил вклад медицинских работников, которые жертвовали собой, чтобы спасти и вылечить других. Кроме того, монарх указал, что среди умерших было много пожилых людей, которые в свое время "изменили течение нашей истории и заложили основу для нашего демократического сосуществования". Король напомнил о возращении страны к демократии после диктатуры Франко, просуществовавшей до 1975 года.

Церемония прошла за день до начала саммита ЕС, в рамках которого будут обсуждаться условия привлечения 750 млрд евро, значительная часть из которых пойдет на поддержку южноевропейских стран, наиболее существенно пострадавших от пандемии.

Под звуки "Духовной песни" Иоганнеса Брамса собравшиеся возложили белые розы к огню, зажженному в память о скончавшихся. Урсула фон дер Ляйен в свою очередь выразила надежду, что "все мы выйдем из этого кризиса более сильными".

I grieve with the Spanish people who suffered a lot. This pandemic is unlike any other in recent history. We share the same pain and grief across Europe and the globe. It unites us and I believe that together, we will emerge stronger from this crisis. #StrongerTogether pic.twitter.com/2neZdYCUcB