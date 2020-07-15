Лукашенко: мы свою страну будем защищать всеми законными методами, мы страну никому не отдадим

Беларусь критикуют за нарушение демократии, потому что боятся высказывать замечания США или России. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области, сообщает пресс-служба президента.

— Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим, — заявил Лукашенко на встрече с активом региона.

Он отметил, что порой у западных соседей и партнеров в оценке происходящего в Беларуси присутствуют двойные стандарты, особенно в период выборов.

— Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений… — заметил президент.

В связи с этим он упомянул о подходах правоохранителей во время демонстраций «желтых жилетов» во Франции и последние народные волнения в США.

— Видите, что там происходит. Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится, — сказал Александр Лукашенко.

Он также заявил, что наблюдать за выборами можно, но учить нас жизни — не надо.

— Хотите наблюдать за выборами — пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем, как жить. У себя надо разобраться. Там проблем больше всего. Но, знаете, свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем. Надо пальцем показать на соседей и на других. Тоже не получится. Не те времена, — подчеркнул белорусский лидер.

Тем не менее Александр Лукашенко считает, что у западных партнеров есть чему поучиться, в частности развитию бизнеса, использованию новых технологий.

— Этот опыт надо изучать и внедрять у себя, что мы успешно делаем, — добавил он.

Напомним, сегодня директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) сообщила, что наблюдатели от этой международной структуры впервые не прилетят в Беларусь на выборы, так как не получили приглашения от белорусского МИД.

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