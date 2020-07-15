Администрация Трампа передумала депортировать иностранных студентов из-за онлайн-обучения

Администрация Трампа решила отказаться от планов аннулировать студенческие визы иностранным студентам, которые перешли на удаленное обучение в результате ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

6 июля ICE — американская иммиграционная и таможенная полиция — объявила, что находящиеся в стране иностранные студенты, если они не посещают очные занятия (даже если такие занятия не проводятся), будут считаться нарушителями визовых правил, со всеми последствиями вплоть до депортации.

Это решение вызвало волну возмущения среди студентов и преподавателей американских вузов. Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в суд на администрацию. Они посчитали себя ущемленными еще и потому, что иностранные студенты являются обильным источником дохода для американских университетов.

И вот теперь, как заявила федеральный судья в Массачусетса Аллисон Берроуз, по соглашению сторон предмет спора исчез.

Требование о посещении очных занятий касалось обладателей виз категорий F-1 и M-1. По данным ICE, за 2019 финансовый год (закончился 30 сентября) было выдано 388839 виз категории F и 9518 — категории M.

По данным министерства внешней торговли США, в 2018 году иностранные студенты внесли в американский ВВП 45 млрд долларов.

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