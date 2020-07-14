Бабарико и Цепкало не зарегистрированы. Тихановская, Лукашенко и другие претенденты стали кандидатами

В ЦИК Беларуси прошло заседание по регистрации кандидатами в президенты. Не зарегистрировали двоих: Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко единогласно зарегистрировали.

Виктора Бабарико глава ЦИК предложила не регистрировать кандидатом в президенты, члены комиссии единогласно проголосовали за это предложение. Причина — несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании. Письмо из Комитета госконтроля, в котором сказано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги»,​​​​​​ во время заседания ЦИК зачитала Лидия Ермошина.

За свое выдвижение Виктор Бабарико сдал в комиссии 367 179 подписей, после проверок действительными были признаны 165 744 подписи.

13 июля доверенные лица Бабарико были приглашены в ЦИК, где их ознакомили с результатами проверки документов, поданных для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты. По результатам проверки формальных оснований для отказа в регистрации не было.

Глава ЦИК отметила, что у Бабарико в декларации не указаны несколько цифр: кешбэк от Белгазпромбанка — 283 рубля 43 копейки, и доход по вкладам — 1263 доллара, 0,05 евро, что не является ошибкой и теми 20% неуказанных доходов, из-за которых его могут не зарегистрировать.

Но, как отметила Ермошина, «вместе с тем» в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором указано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».

Валерию Цепкало отказали из-за того, что после проверки ЦИК собранных подписей оказалось меньше ста тысяч.

Во время заседания глава ЦИК Ермошина отметила, что Центризбирком допустил ошибку при регистрации членов инициативной группы Цепкало в Первомайском районе Бобруйска. В итоге инициативной группе Валерия Цепкало восстановили 2975 подписей. По остальным районам в ЦИК «не нашли оснований считать результаты проверки подписей неправильными».

Также проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. По словам сотрудницы ЦИК, это существенное несоответствие.

В документах Анны Канопацкой не выявили никаких нарушений, ее зарегистрировали.

Андрея Дмитриева тоже зарегистрировали единогласно.

Сергея Черечня тоже зарегистрировали.

Светлану Тихановскую зарегистрировали. По мнению ЦИК, в ее документах был существенный недочет: она не указала, что в собственности ее мужа есть дом в Гомельской области. Светлана объяснила, что муж оспаривал статус этого дома, документы на него забрали для следствия, а получить новые документы Светлана не смогла без доверенности.

Лидия Ермошина предложила несмотря на это зарегистрировать Тихановскую: «Не хотелось бы уменьшать количество кандидатов, с учетом того, что ее поддержали более ста тысяч человек». Предложение Ермошиной члены ЦИК поддержали единогласно.

Действующий президент Александр Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты. За свое выдвижение Лукашенко собрал 1 958 800 подписей, после проверок действительными были признаны 1 939 572 подписи. В ЦИК отметили, что несоответствия в документах Лукашенко нет, подписей собрано достаточно. Поэтому члены ЦИК единогласно проголосовали за регистрацию Лукашенко кандидатом в президенты.

Александр Лукашенко на заседание ЦИК не пришел, вместо него на регистрации присутствовал его доверенное лицо и руководитель инициативной группы Михаил Орда. Перед заседанием Орда заявил журналистам, что уверен в регистрации своего претендента.

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