ВОЗ пессимистична: возвращения к нормальной жизни в ближайшее время ждать не стоит

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в разных регионах мира. По его словам, все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени. Количество случаев заражения продолжает расти там, где проверенные меры противодействия либо не применялись, либо не соблюдались.

Первый сценарий реализуется в странах, которые были предупреждены о вспышке коронавируса. Это некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. Они быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения, и им удалось избежать крупных вспышек, взяв контроль над ситуацией в свои руки и наладив эффективную коммуникацию с населением относительно мер, которые должны быть приняты.

По второму сценарию развивалась ситуация в странах, где произошли масштабные вспышки заболевания, но их удалось контролировать благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер профилактики (многие страны Европы). Эти страны доказали, что под контроль могут быть взяты даже крупные вспышки.

Странам, где ситуация развивалась по третьему сценарию, удалось преодолеть первый пик коронавируса, но ослабление ограничений привело к новому росту заболеваемости. Конкретные страны, выбравшие неверную стратегию борьбы с распространением инфекции, глава ВОЗ не назвал, однако он призвал правительства по всему миру "четко и своевременно информировать своих граждан и реализовывать всеобъемлющие стратегии, сфокусированные на прерывание цепочек передачи вируса и спасении жизней", передает ТАСС.

Четвертый сценарий реализуется в странах, где инфекция передается наиболее интенсивно - в Северной и Южной Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки. Хотя в двух первых странах зарегистрировано более 50% всех случаев, глава ВОЗ подчеркнул, что "никогда не поздно взять вирус под контроль". К какому из четырех сценариев относится ситуация в России, Гебрейесус не уточнил.

По данным ВОЗ, слишком много стран "пошли в неправильном направлении". Количество случаев заражения продолжает расти там, где проверенные меры противодействия либо не применялись, либо не соблюдались, а противоречащие друг другу призывы лидеров подрывают доверие людей к попыткам взять пандемию под контроль. Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, будет становиться "хуже и хуже", и в обозримом будущем возвращения к нормальной жизни не будет.

Гебрейесус отметил, что вирус остается всеобщим врагом номер один, но по действиям некоторых правительств и людей этого не скажешь. Он призвал серьезно относиться к мерам защиты - дистанцированию, мытью рук и ношению масок в определенных ситуациях.

Накануне ВОЗ зарегистрировала 230 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки, что стало новым антирекордом. Как следует из данных на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, на 14 июля в мире зарегистрировано более 13 млн заражений коронавирусом, с начала пандемии умерли около 571 тыс. человек.

Лидерами по числу заражений являются США (3,35 млн человек), Бразилия (1,86 млн), Индия (878 тысяч), Россия - 733 тысяч и Перу (330 тысяч). По числу умерших лидируют США (135,5 тыс.), Бразилия (72,1 тыс.), Великобритания (44,9 тыс.), Мексика (35 тыс.) и Италия (34,97 тыс.).

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