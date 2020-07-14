У берегов Сан-Диего второй день горит корабль ВМС США, пострадали 59 человек

В результате тушения пожара на десантном корабле Bonhomme Richard на военной базе в Сан-Диего пострадали 59 человек.

На базе Военно-морских сил США в калифорнийском Сан-Диего второй день продолжается тушение пожара военного корабля USS Bonhomme Richard. Количество пострадавших в результате возгорания возросло до 59, сообщило в ночь на вторник, 14 июля, Управление надводных сил Тихоокеанского флота США в Twitter.

In the past 48 hours, Federal Fire Department San Diego and U.S. Navy Sailors have conducted numerous firefighting operations, making significant progress with the help of aerial firefighting operations conducted by U.S. Navy helicopters. pic.twitter.com/VPdDwzc44f — Naval Surface Forces (@SurfaceWarriors) July 14, 2020

Среди пострадавших - 36 военнослужащих и 23 гражданских лиц, они получили медицинскую помощь. Госпитализированных нет, указывается в заявлении. Управление также сообщило, что за последние 48 часов были проведены многочисленные операции по подавлению огня, при этом пожарным и военнослужащим удалось добиться "значительных успехов". В тушении участвуют боевые вертолеты ВМС США.

Корабль находился на профилактическом ремонте



В момент возгорания Bonhomme Richard находился на профилактическом ремонте, в связи с чем бортовая система пожаротушения была отключена и пламя пришлось тушить водой, сообщил контр-адмирал Филип Собек на пресс-конференции в Сан-Диего.

По его словам, на борту корабля находилось 3,7 миллиона литров горючего. Береговая охрана США приняла меры на случай возможного разлива нефтепродуктов. Также было приостановлено движение кораблей в радиусе одной морской мили от места пожара, а также полеты над ним.

Задымление в Сан-Диего



Дым от пожара разнесся ко всему Сан-Диего. Городское управление контроля загрязнения воздуха предупредило, что концентрация вредных частиц может достичь критических показателей, и посоветовало жителям избегать долгого пребывания на улицах.

О возгорании на борту десантного вертолетоносца, рассчитанного на более чем 1000 человек личного состава, стало известно днем ранее. На момент начала пожара на борту Bonhomme Richard находилось около 160 военнослужащих.

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