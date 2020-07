На базе Военно-морских сил США в калифорнийском Сан-Диего второй день продолжается тушение пожара военного корабля USS Bonhomme Richard. Количество пострадавших в результате возгорания возросло до 59, сообщило в ночь на вторник, 14 июля, Управление надводных сил Тихоокеанского флота США в Twitter.

In the past 48 hours, Federal Fire Department San Diego and U.S. Navy Sailors have conducted numerous firefighting operations, making significant progress with the help of aerial firefighting operations conducted by U.S. Navy helicopters. pic.twitter.com/VPdDwzc44f