В Хабаровске и Комсомольске прошли новые акции в поддержку арестованного губернатора Фургала

Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств, в воскресенье вновь вышли на центральную площадь Хабаровска, передает "Интерфакс".

Митингующие собрались на площади Ленина, затем выдвинулись по одной из проезжих частей улицы имени Муравье-Амурского. Автомобилисты в знак солидарности поддерживают участников акции, сигналя из своих машин.

Видеотрансляцию с акции в Хабаровске вел местный штаб Алексея Навального, фотографии с акции в Комсомольске публикуют участники в соцсетях. Судя по видеозаписям, в акциях приняли участие по нескольку сотен человек. Обе акции состоялись в формате автопробега с шествием.

Полиция усилила меры безопасности. Утром в хабаровский "Белый дом" - здание краевого правительства - зашли свыше двух десятков бойцов ОМОНа в полной экипировке со щитами. Во время акции они не выходили на улицу; между собравшимися и входом в здание стояли обычные полицейские.

В Комсомольске-на-Амуре состоялось шествие, за которым двигалась колонна автомобилистов; оно завершилось митингами у здания ФСБ и городской администрации.

Правительство региона обратилось к жителям края с просьбой не участвовать в стихийной акции. "На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению Covid-19. Берегите себя и своих близких!" -говорится в распространенном пресс-службой правительства края обращении.

Напомним, Сергея Фургала вечером 9 июля июня арестовали по делу о заказных убийствах; после задержания губернатора вывезли в Москву. На следующий день в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли массовые митинги в его поддержку. СК предъявил Фургалу обвинение в совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств). 10 июля Фургал был арестован.

11 июля в несанкционированной акции, по данным УМВД по краю, приняли участие от 10 до 12 тыс. человек. Они прошли шествием по центральным улицам, скандируя "Свободу Фургалу!" и более четырех часов стояли у здания правительства.

ЛДПР, членом которой является Фургал, намерена добиваться освобождения губернатора, пригрозив, что фракция партии сложит полномочия и покинет Госдуму: "Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он добавил, что к протесту могут присоединиться и другие представители партии в органах государственной власти РФ.

Губернатор, по словам Жириновского, "отказался возить коробки (с деньгами) в Москву", что и могло стать причиной задержания. Глава партии также заявил, что его "уговаривали", чтобы Фургал покинул свой пост. Однако в ЛДПР "защищали и будут защищать" губернатора.

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