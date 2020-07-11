В Хабаровске десятки тысяч вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Фургала

В Хабаровском крае проходят несанкционированные массовые акции протеста в поддержку арестованного губернатора Серея Фургала, взятого под стражу по обвинениям в организации заказных убийств предпринимателей. На митинги вышли десятки тысяч человек, по разным оценкам - от 10 до 30 тысяч жителей. И местные власти выступили на стороне демонстрантов.

Митинги начались в Хабаровске в полдень по местному времени (5:00 по московскому). Акция началась на центральной площади Ленина, после чего протестующие прошли колонной по улице Муравьева-Амурского, дошли до здания управления МВД России по Хабаровскому краю, перекрыли улицу Ленина, а затем протестующие собрались у здания администрации края. Участники убрали металлические ограждения, перекрывавшие центральную площадь и предупреждавшие, что там проходят "профилактические работы из-за коронавируса". Люди скандировали: "Свободу", "Верните Фургала", "Нет беспределу!", "Позор Кремлю!", "Путина в отставку", "Долой царя". Активисты с крыльца здания правительства потребовали вернуть губернатора в Хабаровск, провести объективное расследование.

Правительство региона поддержало собравшихся. Как говорится в сообщении правительства Хабаровского края, "такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни дальний Восток, ни Россия". Однако в администрации призвали не допускать происшествий, которые могут повредить всем, в том числе и арестованному губернатору: "Сейчас мы обращаемся к вам с просьбой - не допустить беспорядков и задержаний. Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам".

Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, выйдя к протестующим, поблагодарила людей за поддержку и предупредила, что реакция из Москвы наверняка последует. Она дала собравшимся понять, что не стоит оставаться на площади, так как потенциальные задержания - реальность. Как сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска, акция не была санкционирована, к тому же в городе действует запрет на проведение массовых публичных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Но полиция и Росгвардия не вмешиваются в происходящее.

Тысячи собравшихся на акции подписали петицию в защиту арестованного губернатора. Они уверены, что задержание Фургала - дело политическое, и он стал неугоден Москве. Как сообщает портал DVHAB, акции протеста проходят и в других городах края - в Комсомольске, Николаевске, Вяземском, Эльбане и других населенных пунктах.

Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и оперативно доставлен в Москву для предъявления обвинений. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Накануне вечером судья Басманного районного суда Москвы Артур Карпов заключил под стражу губернатора Хабаровского края сроком на два месяца (до 9 сентября). В постановлении судья указал на то, что обвиняемый обладает административным ресурсом, который может направить на воспрепятствование расследованию. В свою очередь защита настаивала в суде на том, что Фургал знал о расследовании и никак ему не препятствовал. Адвокаты намерены обжаловать решение судьи.

ЛДПР, членом которой является Фургал, намерена добиваться освобождения губернатора, пригрозив, что фракция партии сложит полномочия и покинет Госдуму: "Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он добавил, что к протесту могут присоединиться и другие представители партии в органах государственной власти РФ.

Губернатор, по словам Жириновского, "отказался возить коробки (с деньгами) в Москву", что и могло стать причиной задержания. Глава партии также заявил, что его "уговаривали", чтобы Фургал покинул свой пост. Однако в ЛДПР "защищали и будут защищать" губернатора.

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