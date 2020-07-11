Правительство Нидерландов решило подать иск против России в ЕСПЧ из-за MH17

Кабинет министров Нидерландов объявил, что подаст иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с крушением Boeing MH17 на юго-востоке Украины в 2014 году. Своим иском правительство страны намерено поддержать родственников жертв авиакатастрофы, которые также ранее обратились в ЕСПЧ: так называемая государственная жалоба должна привести к тому, что информация, имеющаяся у Нидерландов по этому делу, также станет доступной для исков ближайших родственников.

Соответствующее сообщение в пятницу, 10 июля, появилось на официальном сайте правительства страны, передает "Интерфакс".

"Обеспечение справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 и их родственников является приоритетом работы правительства", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Нидерланды также сообщили, что намерены уведомить о своем шаге Совет Безопасности ООН.

В сообщении нидерландского кабмина также отмечается, что власти королевства придают большое значение продолжению переговоров с Россией, в рамках которых может быть найдено решение о компенсации "огромных страданий и ущерба", причиненных уничтожением лайнера.

Самолет авиакомпании "Малайзийские авиалинии", совершавший регулярный рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур был сбит ракетой ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. По данным международной группы расследователей, ракетный комплекс был доставлен в находящиеся под контролем сепаратистов районы Украины из России.

Нидерланды возлагают на Россию ответственность за крушение самолета. Россия последовательно отвергает причастность российских военных к крушению.

Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, нынешнее решение Нидерландов приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины. По ее словам, это решение в Москве воспринимают как очередной удар по российско-нидерландским отношениям.

"Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Как показали события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования. Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над восточной Украиной", - говорится в комментарии представителя МИД.

Российский Минюст заявил в пятницу, что Москва отвергает любые обвинения в причастности к крушению. Ведомство пообещало, что российская сторона будет последовательно отстаивать свою позицию в судах.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорю Гиркину (Стрелкову), бывшему главе военной разведки ДНР Сергею Дубинскому, его заместителю Олегу Пулатову и еще одному подчиненному Дубинского - Леониду Харченко. Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют гражданство России, где и находятся в настоящий момент, Харченко - гражданин Украины и находится на востоке этой страны, заявил тогда глава Национальной прокуратуры королевства Фред Вестербеке.

Слушания по делу о крушении самолета над Донбассом начались в окружном суде Гааги 9 марта.

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