В Индии продают защитные маски, сделанные из золота и украшенные бриллиантами

Ювелирный магазин в индийском городе Сурат (штат Гуджарат) на фоне пандемии коронавируса (в стране более 820 тыс. зараженных, из них более 22 тыс. погибли) начал продажи защитных масок, украшенных бриллиантами. Стоимость такой меры защиты от инфекции - от двух до пяти тысяч долларов.

Владелец магазина Дипак Чокси рассказал, что идея продавать маски с бриллиантами возникла у него, когда после снятия карантина к нему в магазин пришел человек в поисках каких-нибудь уникальных масок для жениха и невесты на время свадебной церемонии. "Тогда мы поручили нашим дизайнерам сделать маски, которые тот клиент и купил. После этого мы изготовили широкую линейку таких масок... Есть маски из желтого и белого золота, украшенные россыпью бриллиантов, их стоимость - от 2000 до 5000 долларов", - сообщил владелец магазина агентству ANI.

Он уверяет, что маски изготовлены по всем правилам и стандартам защитных изделий. А бриллианты и золотые вставки можно снять по желанию клиента и изготовить из них другие украшения.

Продают в Индии и маски полностью из золота. Так, в индийском штате Махараштра местный житель Шанкар Кураде заказал себе золотую маску за почти 4000 долларов.

Он решил носить золотую маску после того, как увидел человека в маске из серебра. Кураде любит золото - у него много тяжелых золотых цепей и колец, и он попросил местного ювелира изготовить ему еще и золотую маску. Она весит 57 грамм, но стоит 3870 долларов (в переводе с рупий).

В маске есть небольшие отверстия для дыхания. Но, разумеется, никакой защиты такое изделие не обеспечивает. Поэтому либо под золотую маску надо надевать настоящую медицинскую маску, либо всегда соблюдать социальную дистанцию. Зато Кураде теперь знаменитость. Его фото разошлись не только по всем СМИ Индии, но и за рубежом. У него берут интервью, его приглашают на ТВ-шоу.

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