США объявили о супербыстрой ракете, которая уже в 17 раз быстрее всех аналогов в мире

США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем существующие на данный момент аналоги, сообщил президент США Дональд Трамп, находясь в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида.

"На стадии разработки у нас есть очень много интересного. У нас есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета... Она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить. У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может", - сказал президент.

Он напомнил, что США за последнее время потратили $2,5 трлн на свои Вооруженные силы, передает ТАСС. "У нас лучшая военная техника, которой кто-либо обладал в мире", - сказал Трамп.

О том, что Соединенные Штаты уже располагают "супербыстрыми" ракетами, способными долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные", Трамп объявил еще в начале этого года, не уточняя однако подробностей.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в 4, 5, 6 даже в 7 раз быстрее, чем обычные ракеты", - говорил в феврале президент США, выступая в Вашингтоне перед губернаторами штатов. Он пояснял, что такие ракеты нужны США "потому что у России есть нечто подобное".

А в мае этого года Трамп поделился с согражданами секретными планами разработки "супер-пупер-ракеты", которая станет "самой быстрой в мире", опять на приведя никаких подробностей. "Мы сейчас создаем невероятную военную технику невиданного ранее уровня. У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются. Я называю это супер-пупер-ракетой. Она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас", - заявлял в мае президент США.

В Москве уже прокомментировали слова Трампа, отметив, что не перестают удивляться американским разработкам в военной сфере. Как написала в своем Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова, "скорость - это круто. Еще бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с "прекрасными новыми и умными ракетами" в 2018 году".

Два года назад США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии. По данным российского Генштаба, из 105 выпущенных ракет целей достигли лишь 22. Сообщалось, что наибольший урон дорогостоящие и так называемые умные ракеты нанесли хозяйственным постройкам. Две из них не разорвались и попали в распоряжение российских военных.

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