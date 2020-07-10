Хроника пандемии: в России от COVID-19 скончались более 11 тысяч человек

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились около 12,3 млн человек, почти 555 тысяч скончались. Выздоровели более 7,1 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 10 июля.

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 12,3 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались почти 555 тысяч человек, выздоровели свыше 7,1 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 10 июля.

За последние сутки в России выявлено 6635 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся выросло до 713 936. При этом выздоровевшими считаются 489 068 пациентов (+7752 за последние сутки) Число вызванных заражением смертей выросло на 174 - до 11 017.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что в стране могут повторно ввести ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. "Если не будет соблюдаться физическая дистанция, если начнут расти случаи - другого способа просто не будет", - заявила она в интервью РИА Новости. По словам Вуйович, риск возврата карантинных мер сохранится до тех пор, пока в мире не разработают вакцину от коронавируса.

Коронавирус впервые выявлен у жителя тундры в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщила руководитель оперативного штаба региона Татьяна Бучкова, цепочка, по которой инфекция попала в тундру, установлена. Всех контактных вывезут санавиацией в обсерватор Салехарда, где они будут находиться под наблюдением медиков. "Администрация района выделяет проводника, владеющего ненецким языком и знающего местонахождение людей в тундре, обеспечив его противочумным костюмом и средствами индивидуальной защиты", - добавила Бучкова.

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