Численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек

Население нашей планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек. Каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка, сообщил фонд "Население Земли".

Численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек, сообщил в пятницу, 10 июля, немецкий фонд "Население Земли" (Stiftung Weltbevölkerung - DSW) в преддверии отмечаемого 11 июля Всемирного дня народонаселения. В сообщении фонда отмечается, что население нашей планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек, что примерно соответствует числу жителей Германии. Во всем мире каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка.

Статьи по теме: Численность населения Земли за год выросла на 83 миллиона человек. В ЕС прирост скромный

Эксперты DSW отмечают, что причиной продолжающегося роста народонаселения является, в числе прочего, большое количество нежелательных беременностей, поскольку во многих регионах, особенно в странах третьего мира, женщины и девочки не могут свободно распоряжаться своим телом. В целом по всему миру нежелательными являются две из каждых пяти беременностей. Эксперты отмечают, что исправить положение могли бы сексуальное просвещение и применение противозачаточных средств.

Особенно тяжелая ситуация, по данным DSW, сложилась в африканском регионе к югу от Сахары, где доступа к противозачаточным средствам лишена каждая вторая женщина. Несмотря на сокращение рождаемости в этом регионе за последние годы, здесь на каждую женщину по-прежнему приходится 4,4 ребенка (в среднем по миру - 2,4 ребенка). В результате число жителей этого региона, согласно прогнозам ООН, к 2050 году возрастет с 1,3 млрд до 2,5 млрд человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!