Лукашенко: я готов на всё

"Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел", — заявил Александр Лукашенко 9 июля в Минске на встрече с представителями крупнейших СМИ.

Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко отметил, что уже насчитал порядка пяти пандемий.

«Это не только непосредственно медицинская, но и, например, углеводородная в конце прошлого — начале этого года, «пандемия» экономическая и ее последствия, инфопандемия. Все это переплелось и наложилось в том числе на политические события в Беларуси», — сказал он.

Глава государства высказался в пользу развития страны «на базе того, что уже достигнуто, и против радикальных реформ».

«Мы в середине 1990-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 1994 год (что весьма странно) и взять ту Конституцию, которая была, — сказал он. — Вот чего ни в коем случае делать нельзя — это возвращаться в середину 1990-х и брать ту Конституцию, от которой мы ушли. Конституция — это основной свод. Это документ, который дает направление развития тому или иному государству. Поэтому если мы говорим о реформах, «пераменах», то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах».

В качестве примера Лукашенко привел предложения тех, кто выступает за рыночные реформы: значительное сокращение на некоторых предприятиях численности работников, которые якобы смогут стать «резервом для айтишников».

«Я это прочитал накануне посещения Минского тракторного завода, стою перед людьми, смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, двигателе, а завтра его в 50-60 лет выкинут на улицу, и он станет «резервом для айтишников», — сказал глава государства.

«Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и «памяркоўнасць» — все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения», — заявил белорусский руководитель.

Рассуждая на эту тему, он отметил, что подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий.

«Только надо при этом понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых. А во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел», — заметил Лукашенко.

«Мы от этого ушли. Поэтому надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было», — подытожил он.

Представители каких именно «крупнейших СМИ» присутствовали на встрече, пресс-служба Лукашенко не сообщает. Были ли среди них представители каких-либо негосударственных массмедиа, неизвестно.

Корреспондентов БелаПАН, tut.by, Onliner, «Радыё Свабода», «Комсомольской правды» на встречу с главой государства не приглашали.

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