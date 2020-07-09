Партия БНФ требует не регистрировать Лукашенко кандидатом в президенты

В своей жалобе партия "Белорусский народный фронт" говорит об использовании госресурса для выдвижения Александра Лукашенко и репрессиях в отношении его соперников.

Партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) жалобу с требованием отказать действующему главе государства Александру Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте БНФ в среду, 8 июля.

В обращении БНФ привела доказательства использования административного ресурса в пользу выдвижения Лукашенко, а также использования его инициативной группой госфинансирования, говорится в сообщении. В частности, сбор подписей инициативной группой Лукашенко финансировался путем предоставления госсредств общественному объединению "Белорусский республиканский союз молодежи".

Партия также предоставила подтверждения того, что в ходе предвыборной борьбы были созданы неравные условия, проводились репрессии против других кандидатов в президенты. "Развязаны руки сил безопасности, которые проводят политические репрессии, уголовные преследования противников правительства, аресты и пытки", - отметил председатель БНФ Григорий Кастусев.

БНФ заявил о незаконности референдума 2004 года

БНФ также считает, что регистрация Лукашенко кандидатом в президенты будет нарушением Конституции Беларуси, так как референдум, проведенный в 2004 году с целью снять конституционные ограничения на президентские сроки, был незаконным. Результаты плебисцита не были признаны международным сообществом, подчеркнул Кастусев.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Кроме Лукашенко, документы на регистрацию в качестве кандидатов подали шестеро: Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Валерий Цепкало. В преддверии выборов были задержаны ряд оппозиционно настроенных активистов и политиков. Бабарико было предъявлено обвинение, инициативной группе по выдвижению блогера Сергея Тихановского отказали в регистрации из-за его задержания.

Лукашенко руководит республикой с 1994 года, это самый долгий срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств. Европейский Союз настоятельно призвал Минск обеспечить настоящую политическую конкуренцию на президентских выборах.

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