После поправок к Конституции поправят 100 законов. За тему "возврата Крыма" будут сажать на 10 лет

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в Госдуму проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Об этом сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки, предусматривающие в том числе и изменения в УК, вносятся в рамках первого пакета законопроектов для реализации "всенародно принятых" на референдуме 1 июля поправок к Конституции РФ.

В новой редакции Конституции появился пункт, согласно которому РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Как отмечается в законопроекте, в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" нарушение целостности РФ относится к экстремистской деятельности. "В этой связи и с учетом вступивших в силу поправок к Конституции предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности РФ (в том числе отчуждение части ее территории) признается экстремизмом", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Уголовный кодекс РФ будет дополнен новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации", санкции по которой предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет и крупные штрафы, сообщает РИА "Новости". Любые призывы к отчуждению части территории Российской Федерации, а также действия, направленные на отчуждение территории, не допускаются.

Если публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для публичных призывов с использованием СМИ, сети интернет либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Такие дела будут рассматриваться в районных судах по ходатайству прокурора.

Госдума намерена оперативно и в приоритетном порядке рассмотреть в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ. Как сообщил спикер Вячеслав Володин, в данный момент законопроект направлен в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. И уже сегодня он будет вынесен на Совет Думы с предложением рассмотреть его 14 июля. По словам Володина, все это направлено "на обеспечение безопасности, защиту и укрепление нашего суверенитета".

После поправок к Конституции поправят 100 российских законов и примут новые

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также отметил, что для реализации поправок, внесенных в конституцию, будут изменены положения примерно 100 законодательных актов.

Особенно явные изменения претерпят законы, связанные с социальными гарантиями, и, в частности, с индексацией пенсий. Отдельно будут приняты законы о госсовете, культуре, науке и закрытых территориальных образованиях.

Что же до запрета сепаратизма ("действий и призывов к отчуждению части территории"), то его в Конституции до сих пор не было, но он уже есть в Уголовном кодексе России - это статья 280.1. Статью "за сепаратизм" применяли, например, к крымчанам, выступающим против присоединения Крыма, дела такого рода возбуждают против блогеров и журналистов.

Президент фонда "Петербургская политика" политолог Михаил Виноградов считает, что после того, как в законе появилось обнуление сроков президента, поправка о суверенитете утратила свою остроту. Первоначально эти инициативы рассматривались как элемент защиты политического наследия Владимира Путина, серьезно затрудняющий процедуру ревизии границ. Однако после обнуления они стали элементом идеологического обрамления изменений.

Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг называет поправку о суверенитете "законодательным мусором", так как она является избыточной, а в Российской Федерации нет федеральных территорий и нет федерального закона о них. Большинство поправок также требует принятия федеральных законов, тогда как сейчас их суть абсолютно неясна. Автор этого дополнения сенатор Андрей Клишас говорил, что "федеральными территориями", которыми напрямую будет руководить Кремль, могут стать закрытые территориальные образования и военные городки.

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