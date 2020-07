При этом в стране, где зарегистрировано уже более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, сразу несколько престижных университетов уже объявили, что в целях безопасности занятия будут проводиться онлайн не только в осеннем семестре, но и в течение всего следующего года.

Изменения затронут всех, кто находится в США по визам F-1 и M-1. Первый тип визы выдается международным студентам для обучения в стране, второй — для прохождения профессиональных курсов, например, для повышения квалификации.

В сообщении агентства по таможенным и иммиграционным вопросам говорится, что в случае, если университет в грядущем осеннем семестре полностью переходит на онлайн-обучение, студенты должны предпринять какие-то шаги, если они хотят остаться в стране.

Например, перевестись на этот семестр в другие вузы, где обучение проходит очно. Невыполнение этих требований может привести к депортации.

Причем эти ограничения распространяются именно на те университеты, которые изначально набирали студентов на очное обучение, но из-за эпиидемии вынужденно перешли в онлайн.

Студенты, которых эта новость застала в разгар лета, не представляют, что их ждет в ближайшем будущем.

"Насколько я понимаю, нам нужно получить какую-нибудь бумажку из отдела по работе с иностранными студентами, чтобы университет подтвердил, что мы будем частично учиться очно. И если мы вовремя в компетентные органы эту бумажку не предоставим, видимо, нас депортируют", — говорит Юлия Гилих из Израиля. Она учится по визе F-1 в Калифорнийском университете в городе Санта-Круз.

Правда, кто такие "компетентные органы" и каковы сроки, студенты не представляют.

"Наш университет пообещал, что часть занятий будет проходить очно, часть - онлайн. Правда, осенний семестр у нас начинается поздно, в конце сентября. Я надеюсь, что это означает, что у нас есть время", - рассчитывает Гилих.

Итальянка Бенедетта Кутоло получает докторскую степень университете Нью-Йорка (CUNY).

"Это своего рода университет штата, то есть он полностью в этом вопросе зависит от решения Эндрю Куомо, губернатора Нью-Йорка. Пока нет никакого понимания, как мы будем учиться в осеннем семестре, - говорит она. - Как только эта новость появилась, университет прислал письмо всем иностранным студентам, выразил свою поддержку, но честно сказал, что у них нет пока никакого ответа. Завтра у нас должен быть онлайн-созвон, где они постараются ответить на все вопросы".

Гарвард, один из самых известных университетов мира, уже ранее заявил, что в осеннем семестре занятия будет проводиться онлайн.

"Мы приняли во внимание все самые последние рекомендации в области безопасности и заботы о здоровье, равно как и потребности наших студентов, и требования, необходимые для выполнения наших образовательных программ. В принятии этого решения нашим главным приоритетом было сохранение здоровья наших студентов и преподавателей", - сказали Би-би-си в администрации Гарварда.

Президент университета Ларри Бакоу назвал решение американских властей тупым и шаблонным.

"Это решение подрывает все старания многих университетов, которые создавали условия для того, чтобы студенты могли продолжать обучение, сохраняя при этом свое здоровье в условиях глобальной пандемии", - сказал Бакоу. Он пообещал, что Гарвард вместе с другими университетами по всей стране будет работать над решением этой проблемы, чтобы студенты могли продолжить учебу, не опасаясь депортации.

Даже во время онлайн-обучения студентам важно оставаться в стране, считает Юлия Гилих.

"Во-первых, в их родной стране может не быть стабильного интернета. Это частая проблема. Кроме того, сам факт того, что во времена глобальной пандемии всем нужно добираться до своих родных стран, - это звучит небезопасно. Ну и представьте, что вы добрались и живете в другом часовом поясе: и вынуждены ночью посещать лекции. Кроме того, важна поддержка академического сообщества, друзей, с которыми мы вместе учимся", - говорит она.

Юлия признается, что и она сама, и многие ее знакомые не готовы продолжать обучение, если их вынудят уехать.

"Я думаю, администрация Трампа хочет, чтобы университеты открылись. По сути они используют иностранных студентов, чтобы вынудить университеты начать работать очно", - считает Юлия.

Дональд Трамп писал в "Твиттере": "Учебные заведения должны открыться осенью!!!"

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!!