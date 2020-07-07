Комиссия ООН приравняла действия Сирии и РФ к военным преступлениям

Расследовательская комиссия ООН резко осудила удары войск Асада и России по гражданским объектам. Авторы доклада предполагают, что в Сирии совершаются военные преступления.

Сирийские правительственные войска, поддерживаемые аэрокосмическими силами России, систематически совершали удары по десяткам больниц, школ и рынков в районе контролируемого повстанцами города Идлиб на северо-востоке страны. К такому выводу пришли авторы расследования военных действий в Сирии в ноябре 2019 - июне 2020 года, проведенного независимой международной комиссией по заказу Совета по правам человека ООН, результаты которого были представлены во вторник, 7 июля, в Женеве.

Согласно докладу, вооруженные силы Дамаска наносили удары как с земли, так и с воздуха, используя при этом, в частности, кассетные бомбы. Расследователи приравнивают подобные боевые действия, которых совершаются без учета гражданского населения, к военным преступлениям. В результате почти миллион человек был вынужден спасаться бегством. Эта волна беженцев стала "предвидимым следствием широкомасштабных противоправных ударов со стороны проправительственных сил", указывается в докладе.

По словам главы комиссии Пауло Пинейро, под бомбардировки попадали целые семьи, спасавшиеся бегством. "Совершенно отвратительно, что по прошествии более чем 9 лет конфликта гражданские лица продолжают подвергаться беспорядочным нападениям или даже становятся мишенями, занимаясь своей повседневной жизнью”, - отметил он.

В результате российского удара близ больницы погибли 14 мирных жителей

Изученные инциденты показывают, что атаки на клиники являются частью военной стратегии сирийского правительства. В одном из таких случаев вину за авиаудары, осуществленных в конце января по территории в непосредственной близости от больницы, международная следственная комиссия возложила на Россию. В результате этого налета погибли 14 человек, в том числе врач, 5 женщин и 5 детей, от 30 до 65 человек получили ранения.

Боевики также совершают военные преступления

Боевиков исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" авторы доклада обвиняют в беспорядочных обстрелах районов, подконтрольных Дамаску, при которых погибли более 200 мирных жителей. Террористы также занимались грабежом, захватывали, пытали и убивали гражданских лиц, что также равносильно военным преступлениям.

С начала в марте 2011 года гражданской войны в Сирии погибли не менее полумиллиона человек.

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