На Верзилова завели дело из-за канадского паспорта и отпустили под подписку

Против издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова возбудили уголовное дело. Накануне ему вручили повестку на допрос из-за канадского паспорта, а теперь отпустили под подписку о невыезде. Согласно российскому законодательству, граждане России должны сообщать властям о двойном гражданстве.

Следственный комитет России (СКР) во вторник заявил, что намерен отправить Верзилова под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства, он допрашивается в качестве подозреваемого, "в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", говорится в сообщении СКР.

Верзилову предъявили обвинение в наличии у него второго гражданства, сообщил позже адвокат Леонид Соловьев. Верзилова уже отпустили под подписку о невыезде, об этом "Медиазоне" сообщил он сам.

О вызове на допрос и возбуждении дела Верзилов накануне. Повестку подписал следователь по особо важным делам СКР, генерал-майор Рустам Габдулин, который известен тем, что вел "московское" и "болотное" дела.

Всем привет! Только что освободился после 15 суток. Перед выходом главный следователь страны генерал Габдулин из Управления СК по Особо важным делам сообщил что возбуждено уголовное дело за совершение опаснейшего преступления по статье 330 - неуведомление о двойном гражданстве! pic.twitter.com/XphJuBHCpu — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) July 6, 2020

Канадский паспорт

Канадский паспорт Верзилов получил много лет назад. В детстве он несколько лет проучился в Торонто. Гражданство Верзилов получил после того, как отец оформил в этой стране постоянное место жительства.

Теперь дело против участника Pussy Riot возбуждено по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).

Россияне обязаны сообщать властям о втором паспорте с 2014 года. Нарушение наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или удержанием зарплаты за период до года или обязательными работами на срок до 400 часов.

По данным судебной статистики, за 2019 год по статье 330.2 УК РФ были осуждены 11 человек.

Что произошло?

21 июня к Верзилову пришли с обыском по статьям статьям 212 и 318 УК (массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти) в рамках расследования "московского дела".

Верзилову выломали дверь и увезли его на допрос, несколько часов его местонахождение оставалось неизвестным. Формально Верзилов сохраняет статус свидетеля, хотя следователи во время общения называли его "организатором массовых беспорядков".

27 июня прошлого года, когда в Москве прошла акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгорудму (именно с нее началось "московское дело"), Верзилова в России не было - он находился в детском лагере "Камчатка" в Эстоннии.

После выхода из ОВД на Верзилова напал провокатор и его вновь задержали. 22 июня Мещанский районный суд арестовал его на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве из-за "нецензурной брани в присутствии других граждан".

В понедельник истек срок ареста издателя "Медиазоны", и Верзилов вышел на свободу. Проводить его допрос во вторник будет следователь, который руководил обыском в его квартире 21 июня.

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