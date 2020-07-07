Евродепутаты просят ЕС подумать о вводе санкций в отношении Беларуси

Депутаты Европарламента направили руководству Европейской комиссии письмо с просьбой рассмотреть возможность ввести санкции в отношении белорусского руководства. Текст письма предоставил TUT.BY один из подписавших его депутатов — Пятрас Ауштрявичус.

Письмо было подписано 31 депутатом, среди которых представители шести из семи фракций Европарламента, за исключением крайне правых. Документ адресован главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

В документе говорится о необходимости пересмотра политики ослабления санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, проводимой с 2016 года, а также предусмотреть возможность введения новых ограничений в связи с нарушениями руководством страны прав и свобод граждан.

— Белорусское правительство под руководством Александра Лукашенко недавно ограничило демократические права в стране в преддверии президентских выборов, запланированных на 9 августа. Он отправил в тюрьму кандидатов в президенты, членов оппозиции и обычных граждан во время пикетов по сбору подписей. Также много сообщалось об арестах журналистов и блогеров, — говорится в письме.

Подписавшие письмо евродепутаты были бы рады наблюдать твердую позицию противодействия со стороны Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии, «поскольку дела говорят громче слов».

— В 2016 году Совет решил снять санкции со 170 лиц и трех компаний в Беларуси. Учитывая нынешнее развитие событий, нам нужно пересмотреть это решение. Таким образом, мы рекомендуем вам пересмотреть и расширить список санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, причастных к ограничению прав человека и демократических прав во время избирательной кампании, — отмечается в письме.

Напомним, с начала президентской кампании в Беларуси резко выросло количество задержанных, кого белорусские правозащитники признали политзаключенными. Их можно условно разделить на две группы. Одни так или иначе связаны с Виктором Бабарико и проходят по так называемому делу Белгазпромбанка. Правоохранители вменяют им «экономические статьи». Вторые — с блогером Тихановским и инициативной группой его жены. Этих людей держат за решеткой в основном по «хулиганской статье»: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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