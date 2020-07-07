Коронавирус в России: случаев Covid-19 все меньше, но врачи не доверяют статистике

В России зафиксировали самый низкий прирост новых случаев Covid-19 с апреля. Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Власти разработали систему отслеживания контактов заразившихся. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

За последние сутки в России подтверждено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах, умерли 198 человек, следует из данных оперативного штаба. Это самый низкий прирост числа новых случаев в России с конца апреля (накануне было зарегистрировано 6 611 новых случаев).

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции и 10 494 умерших. В Москве, сообщает оперативный штаб, 629 новых случаев Covid-19 за сутки (накануне было 685), 24 смерти и 2066 выздоровевших.

Врачи не доверяют статистике

Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными, пишут "Ведомости" со ссылкой на опрос, проведенный социологами ФОМа и "Левада-центра" в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.

Были опрошены 502 врача, у 60% из которых есть опыт работы с пациентами с симптомами коронавируса (16% работают в "красной зоне", где лечат больных с Covid-19).

Врачи также оценили действия государства по борьбе с инфекцией. Самое распространенное мнение - что-то делается, но недостаточно.

Выше всего оцениваются оказание помощи заболевшим и подготовка медработников. При этом 44% полагают, что для обеспечения адекватной нагрузки на медперсонал "не сделано практически ничего".

Отца Сергия признали распространителем "фейков"

Суд в Верхнепышминском районе Свердловской области признал схимонаха Сергия, на прошлой неделе лишенного сана схиигумена, виновным в распространении "фейковых новостей" - статья 13.15 Кодекса об административных правонарушениях, часть 9 (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации).

Отец Сергий прославился тем, что отрицает Covid-19. Он также выступал против голосования по поправкам в Конституцию и вместе со сторонниками продолжает занимать Среднеуральский женский монастырь, репортаж откуда на прошлой неделе публиковала Би-би-си.

Он проклянал тех, кто закрывает храмы из-за пандемии, и рассказывал о создании "электронного лагеря сатаны". В одном из видеообращений отец Сергий также рассказывал об угрозе чипирования.

Мировой судья постановил назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. На судебное заседание отец Сергий на пришел.

Контактировавших с заразившимися найдут по смартфону

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало систему отслеживания контактов заразившихся коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.

Проект приказа министерства был накануне размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Из документа следует, что для отслеживания будут взяты номера телефонов инфицированных, которые есть у минздрава. По геолокации будут выявляться люди, с которыми у зараженных были постоянные контакты в течение последних 14 дней.

Cистема будет также собирать сведения о соблюдении абонентами, прибывшими из-за рубежа, режима самоизоляции в течение двух недель после пересечения границы.

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