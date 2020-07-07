По статье "госизмена" задержан советник главы "Роскосмоса", бывший спецкор "Коммерсанта" Иван Сафронов

В Москве сотрудники ФСБ задержали советника главы "Роскосмоса", бывшего корреспондента газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает "МБХ медиа". Он задержан по статье "Государственная измена" (статья 275 УК РФ), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Уточняется, что это не касается его работы в "Роскосмосе".

Иван Сафронов занял должность советника главы "Роскосмоса" около двух месяцев назад, занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы.

Из "Коммерсанта" спецкор Сафронов был уволен 19 мая 2019 года по требованию акционера Алишера Усманова якобы из-за публикации статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Позже в знак протеста против цензуры и несоблюдения принципа свободы слова об уходе из издания заявили все сотрудники отдела политики, а также заместитель главного редактора Глеб Черкасов.

Вскоре после увольнения Сафронова стало известно, что одна из его статей, посвященная поставкам многофункциональных истребителей Су-35, могла разглашать сведения, составляющие государственную тайну. Сообщалось, что по этой причине с сайта "Коммерсанта" якобы была удалена статья, в которой со ссылкой на двоих неназванных топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности говорилось, что Россия и Египет подписали контракт на поставку нескольких десятков российских истребителей. После этого официальные лица США заявили, что на Египет могут быть наложены санкции в соответствии с законом CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Но тогда уголовного дела в связи с публикацией не возбуждали. Федеральная служба по ВТС возбудила лишь административное дело в отношении "Коммерсанта".

Статья о поставках Су-35, опубликованная в номере газеты от 18 марта и на сайте издания, впоследствии была удалена.

Связано ли сегодняшнее задержание Сафронова с той статьей, не уточняется. В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание Сафронова и предъявленное ему обвинение.

За последний год Сафронов также сообщал подробности о катастрофе атомной подлодки "Лошарик", о тайном присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России, а также о нештатной ситуации с устаревшей ракетой на стратегических учений "Гром-2019" с участием президента Владимира Путина.

Видео с камер: задержание бывшего журналиста издания "Коммерсант" и действующего советника главы Роскосмоса" Ивана Сафронова. Сафронов выходит из дома, направляется к ожидающему его автомобилю, в этот момент к нему подбегают сотрудники ФСБ. pic.twitter.com/CukNM5Xcb1 — baza (@bazabazon) July 7, 2020

⚡️Советника главы "Роскосмоса" только что задержали в Москве. Возможно, речь идёт о статье "Государственная измена" pic.twitter.com/MXHdj0aPta — lifenews_ru (@lifenews_ru) July 7, 2020

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. Его отец, также Иван Сафронов, был военным обозревателем газеты "Коммерсант" и погиб в 2007 году при загадочных обстоятельствах.

В 2010 году Сафронов-младший окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах был корреспондентом и спецкорреспондентом ИД "Коммерсант", в 2019-2020 годах - спецкорреспондентом газеты "Ведомости".

Иван Сафронов, как и его отец, занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса, а также космической промышленности.

В мае Сафронов был назначен советником главы "Роскосмоса" по информационной политике.

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