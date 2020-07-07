США рассматривают возможность запретить TikTok

США рассматривают возможность запретить китайские приложения для соцсетей, в том числе и TikTok. Об этом Fox News сообщил госсекретарь Майк Помпео, передает CNN.

Журналистка Fox News спросила политика, следует ли Соединенным Штатам рассмотреть вопрос о запрете китайских приложений для социальных сетей, особенно TikTok.

«Что касается китайских приложений на мобильных телефонах людей, я могу заверить вас, что Соединенные Штаты тоже правильно поймут это, — сказал Майк Помпео. — Не хочу бежать впереди президента <Дональда Трампа>, но это то, что мы сейчас рассматриваем».

Госсекретарь также заявил, что людям следует загружать приложение только «если вы хотите, чтобы ваша личная информация была в руках коммунистической партии Китая».

После этого представитель TikTok выпустил заявление, где подчеркнул, что сотни сотрудников компании во главе с американским генеральным директором и ключевыми лидерами в области безопасности находятся «здесь, в США», и что у организации нет более высокого приоритета, чем «продвижение безопасных и надежных приложений для наших пользователей. Мы никогда не предоставляли пользовательские данные правительству Китая, и мы не будем делать этого, если они попросят».

Замечания Помпео прозвучали во время обострения напряженности между США и Китаем, которая охватила несколько областей, включая национальную безопасность, торговлю и технологии.

TikTok, принадлежащий пекинскому стартапу ByteDance, неоднократно подвергался критике со стороны американских политиков, которые обвиняли приложение в угрозе национальной безопасности из-за его связей с Китаем. Они утверждают, что компания может быть вынуждена «поддерживать и сотрудничать с разведывательной деятельностью, контролируемой коммунистической партией Китая».

Ранее TikTok уже говорил, что работает отдельно от ByteDance. Его центры обработки данных расположены полностью за пределами Китая, то есть, не подпадают под действие китайского законодательства. Американские пользовательские данные хранятся в Соединенных Штатах, а резервная копия находится в Сингапуре, сообщает TikTok.

Представитель компании заявил в мае CNN Business, что, по его мнению, опасения по поводу национальной безопасности «необоснованны».

Компания также столкнулась с препятствиями в других местах. Так, на прошлой неделе правительство Индии заявило, что запретит TikTok и другие известные китайские приложения, поскольку они представляют «угрозу суверенитету и целостности». Напомним, что напряженность между Индией и Китаем обострилась после столкновения на границе в Гималаях.

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