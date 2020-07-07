Продолжительные сильные дожди обрушились на Японию в конце июня. Ливни затронули остров Кюсю, а также остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. В префектуре Кумамото сразу несколько рек вышли из берегов и затопили окрестные населенные пункты.
Жертвами стихии стали 52 человека, двое находятся в критическом состоянии, 12 числятся пропавшими без вести. С последствиями стихии борются спасатели и 10 тысяч военных. Наивысшая степень опасности объявлена в префектурах в Фукуока, Сага и Нагасаки на юго-западе страны.
По данным телеканала, в настоящий момент сразу в нескольких префектурах продолжаются поисково-спасательные работы: мощные селевые потоки, образовавшиеся в результате разгула стихии, унесли десятки людей в реки и открытое море. Жителей префектур Фукуока, Кумамото, Нагасаки и Оита перевозят в безопасные районы.
Власти Японии подсчитывают нанесенный ливнями ущерб, который может исчисляться миллионами долларов.
熊本 人吉市九日町 商店街が水没— NHKニュース (@nhk_news) July 4, 2020
「車や自動販売機など何もかもが流されている」https://t.co/AVBxFgRRWK pic.twitter.com/SrMKGwx2nE
熊本県球磨村で正午ごろに住宅の2階から撮影された映像です。地区にある家の多くが、屋根の部分まで水につかっています。— NHKニュース (@nhk_news) July 4, 2020
撮影した男性によりますとその後、水はある程度引いたものの家族と近所の人の合わせて6人で自宅の2階に避難したということです。https://t.co/5wdn2GowSM pic.twitter.com/CpO7RdYLTx
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