20 лет назад бесследно исчез журналист Дмитрий Завадский

Ровно 20 лет назад, 7 июля 2000 года, пропал Дмитрий Завадский — на тот момент оператор ОРТ и бывший сотрудник журналистского пула белорусского президента Александра Лукашенко. Несмотря на то, что за его похищение были осуждены два человека, тело журналиста по-прежнему не найдено, а официальная версия не вызывает доверия у множества людей, в том числе его родственников.

Кто он и что случилось?

Дмитрий Завадский несколько лет работал оператором белорусского телевидения, в том числе был одним из личных операторов президента Александра Лукашенко, а затем принял решение перейти на российский телеканал ОРТ.

Широкой общественности он стал известен в июле 1997 году. Именно тогда он и белорусский журналист Павел Шеремет вместе делали репортаж о белорусско-литовской границе, ее ненадежной охране и проницаемости для нарушителей и контрабандистов. Тогда их задержали и оштрафовали белорусские пограничники. Но вскоре после выхода сюжета в эфире ОРТ в отношении съемочной группы было возбуждено уголовное дело за сговор и намеренное незаконное пересечение государственной границы — Завадский и Шеремет были помещены в СИЗО КГБ в Гродно.

Тут же в белорусском и российском журналистском сообществе началась кампания в их поддержку, в том числе журналисты обращались к российскому президенту Борису Ельцину, который не раз высказывался по этому поводу. Почти через полтора месяца Завадский был выпущен из СИЗО, а КГБ заявил о том, что он написал письмо президенту Беларуси, в котором сожалел о случившемся и просил изменить меру пресечения. Сам Завадский подчеркнул, что просил не о помиловании, а об освобождении из-под стражи на время рассмотрения дела, а также заявил что обнародованное КГБ содержание письма значительно отличается от того, которое он в действительности написал.

В итоге обоих журналистов в конце января 1998 года признали виновными, а самого Завадского приговорили к полутора годам заключения с отсрочкой исполнения приговора на год.

Сотрудничество Завадского и Шеремета продолжилось и потом. С октября 1999 по май 2000 года они находились в Чечне, где собирали материал для документального фильма «Чеченский дневник» для ОРТ.

Дмитрий Завадский исчез в пятницу, 7 июля 2000 года, когда приехал в минский аэропорт встречать Павла Шеремета. Сотрудники правоохранительных органов нашли лишь машину Завадского на стоянке, никаких следов самого журналиста или улик и свидетельств очевидцев о том, что могло произойти, также не было обнаружено.

Расследование

До сих пор существует множество версий исчезновения Дмитрия Завадского. Официальное расследование несколько раз приостанавливалось и вновь возобновлялось. Сообщалось, что Завадскому поступали звонки с угрозами, что двое неизвестных якобы следили за ним от его дома в день исчезновения. Следствие считало, что к похищению Завадского причастны бывшие офицеры спецподразделения МВД «Алмаз» Валерий Игнатович и Максим Малик. На тот момент «группа Игнатовича» — всего четыре человека — также проходила по делу об убийствах нескольких человек.

Через год после исчезновения начались судебные слушания о похищении Завадского. По версии следствия, вернувшийся из Чечни Дмитрий Завадский в интервью «Белорусской деловой газете» рассказал о том, что ему известно об участии белорусского спецназовца из «Алмаза» в боевых действиях на стороне сепаратистов, хотя его имя он не назвал. Следствие посчитало, что именно это пробудило в Игнатовиче желание отомстить журналисту. Вскоре в СМИ появилась информация от пожелавшего остаться анонимным следователя КГБ, который подтвердил причастность Игнатовича и Малика к похищению и убийству Завадского и рассказал о том, что именно они следили за его домом, а также что следователи нашли в машине Игнатовича лопату со следами крови — по его словам, экспертиза показала, что она принадлежит Завадскому.

В итоге оба обвиняемых по статье о похищении Завадского получили 10 лет лишения свободы, а по совокупности других обвинений были приговорены к пожизненному заключению в марте 2002 года. Сами осужденные не признали своей вины, а факт убийства Завадского так и не был доказан. В конце ноября 2003 года суд Фрунзенского района Минска признал Дмитрия Завадского умершим.

Альтернативная версия

Похищение Дмитрия Завадского связывают с действиями так называемых «эскадронов смерти», которые также называют причастными к громким исчезновениям противников действующей власти: бывшего главы МВД Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Об «эскадронах смерти» заговорили как раз в начале 2000-х годов, в том числе благодаря усилиям Павла Шеремета. В различных сообщениях говорилось о связи осужденных по делу Завадского Валерия Игнатовича и Максима Малика с командиром СОБР Дмитрием Павличенко, который якобы руководил похищением политиков.

В своих недавних заявлениях находящийся в эмиграции бывший сотрудник белорусского МВД Дмитрий Гаравский, который, по его словам, как раз принимал участие в деятельности «эскадронов смерти», вполне допускал, что к исчезновению Завадского могут быть причастны силовики, но ставил под сомнение вину осужденных за его похищение.

— Завадского убили не Игнатович, не Малик… Малик вообще на тот момент работал в «Алмазе». Если они убили Завадского, почему не рассказали, где он захоронен? То, что эти люди оказались за решеткой, для меня нонсенс. Я вообще не понимаю, за что Завадского убили и к чему он причастен, — заявил Гаравский.

Что говорил Лукашенко

Президент Беларуси в своих заявлениях эмоционально реагировал на дело Завадского, а также на обвинения своих соратников (в частности, бывшего тогда секретарем совбеза, а затем занявшего пост Генерального прокурора Беларуси Виктора Шеймана) в исчезновении и убийстве журналиста. Лукашенко обещал «собственноручно отвернуть голову» виновным, неоднократно называл исчезновение Завадского своей «раной» и «болью». Он упрекал тех, кто обвиняет власти в причастности к его похищению в невозможности представить явный мотив совершения преступления, а также заявлял, что считает версию следствия о мести бывших спецназовцев вполне обоснованной.

«Или Дмитрий Завадский с Первого канала. Какой он мне противник, человек со средним образованием», — говорил Лукашенко в 2009 году.

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