Пожар на иранском ядерном объекте: значительный ущерб, жертв нет

Причина пожара на предприятии по обогащению урана в Натанзе установлена, но не будет раскрыта по соображениям безопасности, заявил представитель иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Инцидент причинил значительный материальный ущерб, но человеческих жертв нет, добавил он.

Пожар произошел в четверг 2 июля, по словам Камальванди, на одном из строящихся объектов в Натанзе.

На сайте ОАЭИ были выложены фотографии частично сгоревшего здания, на которых американские эксперты опознали новый цех по сборке центрифуг для обогащения урана.

Агентство Рейтер процитировало неназванных иранских официальных лиц, заявивших на условиях анонимности, что пожар, по их мнению, мог быть вызван кибератакой. Других доказательств данной версии нет.

"Данный инцидент может замедлить процесс разработки и выпуска современных центрифуг в среднесрочной перспективе. Иран заменит пострадавшее здание другим, большего размера и с более передовым оборудованием", - сказал Бехруз Камальванди на пресс-конференции в воскресенье.

МАГАТЭ заявило, что происшествие в Натанзе никак не отразится на его работе по контролю за соблюдением Ираном соглашения 2015 года по ядерной программе.

Что происходит в Иране?

За последнее время в стране случились еще два крупных пожара.

За шесть дней до происшествия в Натанзе произошел взрыв на военном предприятии в Парчине недалеко от Тегерана. Власти приписали его утечке газа из резервуаров, но на фотографиях из космоса видно, что он случился в цехе по выпуску ракет.

По данным западных экспертов, в Парчине более 10 лет назад проводились испытания, связанные с разработкой ядерных боеголовок.

В воскресенье загорелась электростанция в окрестностях города Ахваз на юго-западе Ирана. Официальные представители сообщили, что огонь потушен и подача электроэнергии возобновилась.

Чем важен Натанз?

Завод в 250 км к югу от Тегерана - самое крупное иранское предприятие по обогащению урана.

Природный уран-238 подвергается обработке с помощью центрифуг для обогащения, то есть повышения содержания в нем высокоактивного изотопа уран-235. Чтобы получить реакторное топливо, концентрацию урана-235 необходимо довести до 3-4%, а для оружейного урана необходимы 90%.

Производство топлива для реакторов и начинки для ядерных бомб производится на одном и том же оборудовании с применением одинаковой технологии и различается только степенью обогащения. Без доступа на предприятие невозможно определить, что оно выпускает.

Иран всегда утверждал, что его ядерная программа является исключительно мирной. Мировое сообщество испытывало по этому поводу сомнения.

По соглашению от 2015 года Иран обещал до 2026 года использовать не более 5060 старых центрифуг в Натанзе, не вводя в действие более производительные, и до 2031 года не обогащать уран на своем втором предприятии, подземном комплексе в Фордо.

В прошлом году Тегеран отказался от этих обязательств в ответ на решение Дональда Трампа выйти из соглашения 2015 года и возобновить чувствительные экономические санкции.

В ноябре прошлого года Иран заявил, что удвоил число работающих центрифуг на объекте в Натанзе и начал закачку газообразного гексафторида урана в центрифуги в Фордо.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!