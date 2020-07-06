Индия обогнала Россию и вошла в тройку стран с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19. По данным министерства здравоохранения страны, на которые ссылается РИА "Новости", общее число инфицированных достигло 697 413 человек. Как пишет Times of India, три дня подряд в Индии фиксировалось свыше двадцати тысяч новых заболевших. Больше случаев зафиксировано только в США (всего 2 888 729 случаев) и Бразилии (всего 1 603 055 случаев).

В Бразилии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 26 051. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны, на которые ссылается ТАСС. За минувшие сутки там зафиксированы 602 летальных исхода в связи с коронавирусом. В общей сложности умерли 64 867 человек.

Очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион, в который входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс. В нем насчитываются свыше 553 тыс. инфицированных и 29 750 умерших. Вторым по количеству подтвержденных случаев заражения продолжает оставаться северо-восток страны. В девяти штатах этого региона выявлено почти 547 тыс. случаев инфицирования и 20 957 умерших.

Большое количество заражений и смертей по-прежнему фиксируется на севере страны (почти 290 тыс. инфицированных). Там от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 10 001 человек. В центральных и западных штатах, где массовое распространение инфекции началось позже, число заразившихся увеличилось до 117,3 тыс., умерли 2 244 человека. Меньше всего инфицированных отмечено на юге (около 96,4 тыс.), там умерли 1 915 пациентов с коронавирусом.

Прежде третье место в мире по числу заболевших занимала Россия. По состоянию на 6 июля в стране зарегистрировали 681 251 случай заболевания, сообщает портал "Стопкоронавирус.рф". Всего выздоровело 450 670 человек, 10161 человек умер. За сутки было выявлено 6736 заболевших, 134 человека умерли, 3871 выздоровели.

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