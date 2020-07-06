Лондон вводит санкции против причастных к убийству Магнитского

Первые санкции против иностранных граждан после "Брекзита" Великобритания вводит против россиян и саудитов. Однако их имена еще не названы.

Великобритания вводит санкции против граждан России и Саудовской Аравии, имена которых министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назовет в понедельник. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщило издание Financial Times, ссылаясь на Рааба. Это будут первые санкции, введенные Великобританией в отношении иностранных граждан после "Брекзита".

Граждане России, против которых будут введены санкции, по мнению британских властей, причастны к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Граждане Саудовской Аравии, в свою очередь, причастны к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

"Начиная с сегодняшнего дня у Великобритании будут новые полномочия не давать тем, кто вовлечен в грубые нарушения прав человека, въехать в Британию, направлять средства в наши банки и получать выгоду от нашей экономики", - заявил Рааб, согласно публикации Financial Times, назвав Магнитского "Солженицыным своего поколения".

Санкции должны вступить в силу 6 июля. Попавшим под их действия лицам будет запрещен въезд в королевство, кроме того, Великобритания заморозит их счета в банках.

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