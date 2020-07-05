В Казахстане начался двухнедельный карантин

Коронавирус вызвал повторный карантин в Казахстане. В городах ограничена работа общественного транспорта, жителям запрещено передвигаться группами более 3 человек, многие компании приостановили работу.

В Казахстане в воскресенье, 5 июля, вступили в силу жесткие карантинные меры, вызванные ухудшением эпидемиологической обстановки. Госкомиссия под председательством премьер-министра Аскара Мамина распорядилась на 14 дней приостановить пассажирское автобусное сообщение между регионами и ограничить по времени работу общественного транспорта в городах. При этом международное авиасообщение сохраняется.

Кроме того, жителям запрещено посещать зрелищные, спортивные и иные массовые мероприятия, в том числе семейные и памятные. На улицах и в парках запрещено передвигаться группами более 3 человек, однако индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе разрешены.

Карантин предполагает приостановку деятельности многих предприятий, в том числе парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, крытых рынков. Музеи, выставки, кинотеатры, развлекательные центры, религиозные объекты и детские оздоровительные лагеря также не смогут принимать посетителей в течение 2 недель. В детских дошкольных учреждениях будут работать только дежурные группы.

Продовольственные магазины, открытые рынки, аптеки и медицинские учреждения по записи продолжат работу наряду со строительными, промышленными предприятиями непрерывного цикла, сельскохозяйственными, рыбными и животноводческими хозяйствами, ремонтными мастерскими, банковскими учреждениями.

За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований введены крупные штрафы.

Второй карантин за 4 месяца

Коронавирус SARS-CoV-2 проник в 213 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. Возбудитель заболевания COVID-19 выявлен более чем у 11,3 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались свыше 533 000 человек. В 18-миллионном Казахстане инфекция подтверждена у 47 171 человека, 15 556 больных выздоровели, 188 скончались.

В Казахстане карантин действовал с 16 марта по 11 мая. По словам премьера, власти могут продлить вновь введенные меры еще на 2 недели или ужесточить их в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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