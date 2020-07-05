Племянник Путина может возглавить антикоррупционную партию

Роман Путин в конце июня был принят в московское региональное отделение партии "Народ против коррупции" и 5 июля может быть избран ее председателем.

Российскую политическую партию "Народ против коррупции" может возглавить двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина. На сайте партии сообщается, что Роман Путин 21 июня подал заявление и был принят в московское региональное отделение организации, а уже в воскресенье, 5 июля, состоится съезд партии, на котором его предлагается избрать ее председателем.

В заявлении указывается, что "Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности" и является "эффективным предпринимателем". "Партия получит новый импульс в развитии и антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов", - заявила пресс-служба "Народа против коррупции".

Как отмечает издание Forbes.ru, Роман Путин является сыном Игоря Путина - двоюродного брата российского президента. Ранее Игорь Путин входил в советы директоров ряда банковских структур, в частности, АвтоВАЗбанка и Мастер-банка. Роман Путин ранее служил в ФСБ, в 2012-2013 годах был советником губернатора Новосибирской области, а сейчас является владельцем ООО "Путин Консалтинг" и главой компаний "Арбат нефтегаз", "Звезда ойл", "Партнер-Восток" и "Русюгэкспорт", сообщает далее издание.

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