В Беларуси за сутки COVID-19 заразились 273 человека

На 4 июля в Беларуси зарегистрировано 63 270 случаев COVID-19, сообщает Минздрав в телеграм-канале. Прирост за последние сутки составил 273 случая.

По данным на 4 июля, в Беларуси выздоровели и выписаны 50 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 63 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 059 299 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 418 пациентов выявленной коронавирусной инфекцией (плюс шесть за последние сутки).

На этой неделе часть больниц Беларуси возвращаются к работе в обычном режиме. Ранее они были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом.

27 июня Александр Лукашенко рассказал, что сейчас специалисты «смотрят на пневмонии».

— Мы меньше смотрим на тестирование людей, потому что тесты абсолютно неинформативны, а смотрим на пневмонии. Любой вирус, этот тоже, действует на легкие, поэтому смотрим на пневмонии. Там сразу видим, есть вирус или нет, и лечим этих людей, — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, «тяжелых» пациентов 1100 человек по всей стране.

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