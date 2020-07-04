Росстат уволил демографа, критиковавшего официальную статистику смертности от коронавируса

Росстат уволил с должности советника отдела демографических расчетов Алексея Ракшу, который критиковал официальную статистику по смертности от коронавируса в России. "Теперь официально. Моя работа в Росстате завершена. Идея не моя и не Росстата", - написал он в Facebook.

Ракша выступал экспертом в материалах "Медузы", "Медиазоны" и The New York Times о заниженной официальной статистики смертности от коронавируса.

Он также обратил внимание, что за апрель в Москве зарегистрировали на 20% больше смертей, чем в среднем за прошлые десять лет.

В департаменте здравоохранения московской мэрии в ответ говорили, что сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно.

Кроме того, российское министерство иностранных дел требовало опровергнуть материал NYT о смертности от COVID-19 в России, в котором Ракша говорил, что 70% случаев смерти заболевших коронавирусом в Москве и 80% в других регионах России не попадают в официальную статистику из-за особенности регистрации летальных случаев.

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