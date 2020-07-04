Страны "нормандского формата" подготовили почву для нового саммита

Советники лидеров России, Украины, Франции и Германии обсудили договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, и обещали приложить усилия для их выполнения.

Встреча в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине стала шагом к следующему "нормандскому саммиту". Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров, сообщается на сайте офиса в субботу, 4 июля.

Советники подробно обсудили процесс выполнения договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция и Германия), достигнутых в Париже в декабре 2019 года, и согласились, что "нужно приложить максимум усилий" для их реализации, в частности, обеспечения "полного и всеобъемлющего" режима прекращения огня, отмечается в сообщении офиса президента Украины.

На переговорах был также определен ряд неотложных задач для работы Трехсторонней контактной группы (представители Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), которая должна ускорить переговорный процесс и создать предпосылки для следующего нормандского саммита в Берлине.

Козак: "Сказать, что есть прорыв - не осмелюсь"

В свою очередь, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, принимавший участие во встрече, охарактеризовал ее как "обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта" в Донбассе, сообщает "Интерфакс". Журналистам в Берлине Козак заявил, что "удалось приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелки".

Вместе с тем, по словам Козака, итоговый документ не был принят, так как его "не удалось согласовать в деталях". "Сказать, что есть прорыв - не осмелюсь", - прокомментировал Козак итоги переговоров.

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