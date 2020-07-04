Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч человек

NEWSru.com

Foto: Itar-Tass / Scanpix

За последние сутки в России выявлено 6632 случаев коронавируса в 84 регионах, 168 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 674 515 заболевших и 10 027 умерших.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 446 879 человек, за сутки выписано 8986 человек. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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