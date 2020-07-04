Трамп назвал США "самой справедливой страной" на планете

Глава Белого дома на церемонии у горы Рашмор осудил попытки уничтожить памятники и "подорвать ценности" страны. Празднование Дня независимости США омрачено пандемией коронавируса.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 3 июля, принял участие в торжественной церемонии в преддверии Дня независимости. Соединенные Штаты являются "самой справедливой и исключительной страной, когда-либо существовавшей на Земле", - заявил глава Белого дома на мероприятии у горы Рашмор в Южной Дакоте. Его выступление посетили несколько тысяч человек, несмотря на пандемию коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего смертельно опасное заболевание COVID-19.

Президент США в ходе церемонии обрушился с критикой на тех, кто на недавних протестах против расизма в стране пытался уничтожить памятники. По мнению Трампа, цель подобной "безжалостной кампании" - "стереть историю, опорочить героев, подорвать ценности и навязать стереотипы детям" Соединенных Штатов. "Культурной революции левого толка" не удастся "разрушить наш образ жизни или лишить нас свободы", резюмировал глава Белого дома.

Речь идет об акциях против расизма и полицейского насилия, начавшихся после резонансной гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстрации перерастали в беспорядки и столкновения с полицией, а протестующие сносили памятники.

Речь президента слушали несколько тысяч его сторонников, собравшихся у горы Рашмор. По сообщениям СМИ, большинство из них были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию. Сам президент Трамп и сопровождавшие его лица также были без масок.

Рекордное число новых заражений

Празднование Дня независимости в этом году омрачено стремительным распространением нового коронавируса. В США установлен самый большой суточный прирост заражений (57 683), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Кроме того, страна занимает первое место в мире по числу инфицированных (более 2,7 млн) и смертей среди больных COVID-19 (свыше 129 000).

Декларация независимости США, в которой в котором британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, была подписана 4 июля 1776 года. Первым всенародно избранным президентом стал Джордж Вашингтон. Его портрет высечен на горе Рашмор вместе с портретами президентов Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. В ноябре 2020 года жителям США вновь предстоит выбирать главу государства.

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